Škriniar pre zranenie nepôjde na zápasy v Azerbajdžane a Kazachstane

Šamorín 7. júna (TASR) - Kapitán slovenských futbalistov Milan Škriniar nepocestuje na zápasy Ligy národov v Azerbajdžane (v piatok o 18.00 SELČ v Baku) a Kazachstane (v pondelok 13. júna o 16.00 SELČ v Nur-Sultane). Pondelňajšie domáce stretnutie 3. skupiny C-divízie s Kazachstanom (0:1) nedohral pre zranenie a o deň neskôr absolvoval vyšetrenie magnetickou rezonanciou.



Škriniara nahradil vo výbere obranca Ivan Mesík, ktorý sa k A-tímu v Šamoríne pripojil ihneď po seneckom víťazstve reprezentácie do 21 rokov v prípravnom zápase nad Rumunskom (4:3). "Už včera večer bolo podozrenie, že sú poškodené zadné svalové partie. Dnes absolvoval magnetickú rezonanciu, na ktorej sa preukázalo, že zadné stehenné svaly sú poškodené a že je tam zakrvácanie. Poslali sme magnetickú rezonanciu do Talianska, aby tam videli skutočný zdravotný stav. Urobili sme opatrenia, je to vážna vec, ďalší postup konzultujeme s klubom Inter Miláno. Doba liečby sa odhaduje na tri až šesť týždňov, presne to nevieme, ale určite nebude použiteľný na tieto dva zápasy. Predpokladám, že v piatok sa vráti naspäť do Milána, kde mu poskytnú ďalšiu terapiu," informoval lekár národného mužstva Ján Baťalík na oficiálnej stránke Slovenského futbalového zväzu (SFZ).