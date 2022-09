Škriniar pred LN: Chceme presvedčiť ľudí, aby sa vrátili na štadióny

Šamorín 19. septembra (TASR) - Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Milan Škriniar verí, že pod vedením nového trénera Francesca Calzonu mužstvo svojou hrou priláka divákov na štadióny.



"Klubové veci by sa mali dať bokom. Reprezentácia nie je o tom, aby sme si sem prišli oddýchnuť, ale aby sme bojovali za krajinu. Sami si uvedomujeme, že výkony, ktoré sme v uplynulých rokoch podávali, neboli vždy na vysokej úrovni. Chceme to zmeniť a presvedčiť ľudí, aby sa vrátili na štadióny," citovala oficiálna webová stránka Slovenského futbalového zväzu slová Škriniara, ktorý sa s tímom pripravuje na dvojzápas Ligy národov proti Azerbajdžanu (22. septembra v Trnave) a Bielorusku (25. septembra v Bačke Topole).



Škriniar vníma pozitívne, že v nominácii je až osem hráčov z Fortuna ligy. "Chalani podávajú dobré výkony, pravidelne hrávajú a sú veľmi talentovaní. Je veľké plus, že máme na výber aj hráčov z domácej súťaže. Verím, že chalani sa ukážu v dobrom svetle."



Stredopoliar Stanislav Lobotka prišiel na zraz pozitívne naladený, veď jeho klub SSC Neapol vedie tabuľku talianskej Serie A. "Po klubovej stránke je to super, sme lídrom Serie A a vedieme aj skupinu Ligy majstrov. Hráme dobrý futbal, darí sa nám, v šatni je pohoda."



Calzonu považuje za kvalitného trénera a stratéga. "Je to Talian, ktorý si vie každého súpera naštudovať, má už niečo za sebou. Vie, že brániť sa dá aktívne aj efektívne. Pozná slabiny jednotlivých tímov a vie, čo môže na súperov platiť."