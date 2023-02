Škriniar prišiel v Interi o kapitánsku pásku, Inzaghi: Máme hierarchiu

Miláno 4. februára (TASR) - Slovenský reprezentant Milan Škriniar nebude viac kapitán futbalistov milánskeho Interu. Pred nedeľňajším derby s AC to vyhlásil tréner "nerazzurri" Simone Inzaghi.



Jeho reakcia nasledovala po tom, ako sa 27-ročný stopér dohodol na zmluve s Parížom St. Germain. Sezónu ešte Škriniar dohrá v Interi, no príde o kapitánsku pásku. V júni odíde do tímu úradujúceho francúzskeho majstra ako voľný hráč.



"Nehodnotím jeho voľbu, ale súdim ho ako človeka a hráča. Je to úžasný chlap, každý deň veľmi dobre pracuje. Pravdepodobne bude v základnej zostave proti AC Miláno. Pokiaľ však ide o kapitánsku pásku, máme hierarchiu. Kvôli tomu, čo sa stalo, Škriniar už nebude kapitán. Vie o tom, debatovali sme o tom v rámci klubu. Kapitánom proti AC bude Samir Handanovič, potom sú tu aj jeho zástupcovia Marcelo Brozovič a Lautaro Martinez," vyhlásil na tlačovej konferencii pred derby Inzaghi, ktorého slová priniesol portál football-italia.net.



Inter figuruje v tabuľke Serie A na druhom mieste s 13-bodovým odstupom za vedúcim SSC Neapol. AC je piaty, na Inter stráca dva body.