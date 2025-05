Škriniar rozhodol o triumfe Fenerbahce: Som v klube veľmi šťastný

Istanbul 10. mája (TASR) - Slovenský futbalista Milan Škriniar zaznamenal tretí gól v drese Fenerbahce Istanbul a opäť bol víťazný. Tridsaťročný obranca a kapitán národného tímu ním prispel k triumfu svojho tímu na ihrisku Basaksehiru (4:1) v 35. kole tureckej ligy. Po stretnutí priznal, že je veľmi spokojný v istanbulskom klube a uvidí, čo prinesie budúcnosť.



Škriniar si v 60. minúte zápasu prevzal loptu v súperovej šestnástke a dôraznou strelou prekonal brankára Muhammeda Sengezera. Fenerbahce bojuje o titul, po 35. kole stráca na vedúci Galatasaray päť bodov. Do konca ročníka odohrá už len tri zápasy, kým mestský rival až štyri. "Ku gólu nemám veľmi čo povedať. Som štastný, že som ho strelil. Teší ma aj víťazstvo, ktoré sme dosiahli. Zostáva nám ešte odohrať tri zápasy. Samozrejme, musíme pokračovať ďalej. Chceme ligu a sezónu uzavrieť, čo najlepšie,“ povedal Škriniar v rozhovore pre oficiálnu klubovú stránku. Stopér sa predtým presadil začiatkom apríla, keď tiež rozhodol o víťazstve nad Trabzonsporom.



Škriniar je na hosťovaní vo Fenerbahce do konca tejto sezóny, s francúzskym Paríž Saint-Germain má platný kontrakt do júna 2028. „Môžem povedať, že som v klube veľmi šťastný. Po skončení sezóny budeme mať čas vyhodnotiť a prediskutovať všetko, čo máme na stole. Od začiatku hovorím to isté. Hneď, keď som sem prišiel, podporili ma naši fanúšikovia, spoluhráči, tréneri. Je pre mňa ťažké sa teraz vyjadrovať k budúcnosti. Uvidíme, čo bude,“ uviedol k ďalším krokom v kariére. V minulosti pôsobil aj v talianskej Sampdorii Janov, či v Interi Miláno.