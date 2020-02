Škriniar s kapitánskou páskou v Udine, po triumfe myslí na derby s AC

Miláno 3. februára (TASR) - S kapitánskou páskou na rukáve priviedol slovenský reprezentačný stopér Milan Škriniar futbalistov Interu Miláno v nedeľu k ligovému víťazstvu v Udine 2:0. Po 22. kole Serie A je Inter na druhom mieste tabuľky, na lídra a obhajcu Juventus Turín stráca tri body.



Oba góly strelil v druhom polčase belgický útočník Romelu Lukaku. "Nerazzurri" naplno zabodovali po troch ligových remízach a Škriniar mohol po zápase spokojne skonštatovať: "Som hrdý na mužstvo. Nebolo to tu ľahké." Keďže zo zdravotných dôvodov bol len na lavičke slovinský brankár Samir Handanovič, kapitánsku pásku dostal 24-ročný Škriniar. "Pre mňa bola veľká česť mať kapitánsku pásku. Inter je môj tím, vždy sa v jeho drese snažím podať čo najlepší výkon. Na ihrisku to veľká zmena nebola, ale bolo to krásne," povedal v rozhovore pre klubovú televíziu.



"Vedeli sme, že proti Udinese nás nečaká nič ľahké a potvrdilo sa to. Terén bol náročný. V prvom polčase nám súhra trochu viazla a mali sme viacero strát lopty. V druhom sme sa ale zlepšili a podarilo sa nám otvoriť zápas," zhodnotil duel Škriniar, ktorý už intenzívne myslí aj na nedeľné mestské derby s AC: "Máme pred sebou náročnú výzvu. Musíme sa dobre pripraviť a smerovať na tento zápas celú našu pozornosť. Musíme urobiť všetko, aby sme zvíťazili. Aby sa nám to podarilo, musíme odovzdať všetko."