Škriniar si váži aj Cenu fanúšikov a verí v obhajobu titulu s Interom

Na snímke reprezentačný obranca Milan Škriniar (Inter Miláno) s Cenou Jána Popluhára pre víťaza ankety Futbalista roka 2021 počas galavečera v Šamoríne 22. marca 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke Tomáš Suslov (FC Groningen) s Cenou Petra Dubovského pre najlepšieho futbalistu Slovenska do 21 rokov. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke Vladimír Weiss st. (Slovan Bratislava) s Cenou Jozefa Vengloša pre najlepšieho trénera Slovenska za rok 2021 počas galavečera Futbalista roka 2021 v Šamoríne 22. marca 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Šamorín 23. marca (TASR) - Čerstvý trojnásobný Futbalista roka Milan Škriniar si rovnako váži aj Cenu fanúšikov. Potešila ho aj vzhľadom na to, že slovenská reprezentácia vlani nepostúpila na svetový šampionát do Kataru. Dvadsaťsedemročný obranca sa postupne musí zhostiť úlohy lídra národného mužstva a túto zodpovednosť si uvedomuje.Stopér Interu Miláno získal Cenu Jána Popluhára tretíkrát za sebou, keď na druhé miesto odsunul rekordného osemnásobného víťaza tradičnej ankety Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Mareka Hamšíka.zdôraznil Škriniar, ktorý neradí individuálne trofeje nad tímové:Škriniar sa vlani v drese Interu radoval z titulu v najvyššej talianskej súťaži. Šancu na obhajobu má aj v tejto sezóne, klub figuruje na tretej priečke so šesťbodovým mankom na lídra a mestského rivala AC, pričom disponuje zápasom k dobru:Medzi stabilných členov A-tímu sa už vo veku 19 rokov zaradil aj stredopoliar Tomáš Suslov z holandského Groningenu, ktorý získal Cenu Petra Dubovského pre najlepšieho futbalistu do 21 rokov. Na triumf v hlavnej ankete zatiaľ nemyslí:Už štvrtýkrát sa najlepším trénerom roka stal Vladimír Weiss st. (2009, 2010, 2020, 2021). Viac Cien Jozefa Vengloša má na konte jedine Ján Kozák st., ďalší bývalý kouč slovenskej reprezentácie sa tešil päťkrát za sebou v rokoch 2013 až 2017. Kozáka na utorňajšom šamorínskom galavečere uviedli do Siene slávy slovenského futbalu (SSSF).povedal 57-ročný Weiss, ktorý sa vlani po pôsobení na lavičke Gruzínska vrátil do bratislavského klubu: