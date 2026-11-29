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Škriniar skóroval pri víťazstve Fenerbahce nad Erzurumsporom 3:0
Pre 31-ročného slovenského obrancu to bol tretí presný zásah v ligovom ročníku.
Autor TASR
Istanbul 29. novembra (TASR) - Slovenský futbalista Milan Škriniar skóroval pri víťazstve Fenerbahce Istanbul nad Erzurumsporom 3:0 v nedeľňajšom zápase 13. kola tureckej Super Lig. V 57. minúte sa presadil po prihrávke Masona Greenwooda, ktorý si pripísal asistencie pri všetkých góloch domácich. Pre 31-ročného slovenského obrancu to bol tretí presný zásah v ligovom ročníku.