Škriniar spečatil ďalší životný prestup, v sobotu sa oženil

Bratislava 8. júla (TASR) - Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Milan Škriniar spečatil v krátkom čase ďalší životný prestup. V sobotu si v Haliči vzal za manželku dlhoročnú partnerku Barboru.



Na svadbe nechýbali ani spoluhráči z národného tímu Stanislav Lobotka, Róbert Mak, Ondrej Duda či Martin Dúbravka. Informoval o tom Slovenský futbalový zväz (SFZ) na svojej facebookovej stránke.



Škriniar počas týždňa prestúpil do Paríža St. Germain, s ktorým podpísal päťročný kontrakt do 30. júna 2028. Dvadsaťosemročný obranca zamieril do tímu úradujúceho francúzskeho majstra po vypršaní zmluvy s Interom Miláno. V Parku princov bude pôsobiť ako vôbec prvý slovenský futbalista v histórii.