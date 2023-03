Futbalistom roka 2022 je Škriniar, cenu P. Dubovského získal Suslov

Na snímke najlepší futbalista Slovenska do 21 rokov Tomáš Suslov, ktorý získal Cenu Petra Dubovského v ankete Futbalista roka 2022 počas slávnostného galavečera v Senci v pondelok 20. marca 2023. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Na snímke vpravo tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss st., ktorý získal Cenu Tréner roka v ankete Futbalista roka 2022 počas slávnostného galavečera v Senci v pondelok 20. marca 2023. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Na snímke zľava bývalí futbalisti Ján Čapkovič, Stanislav Seman a lekár Ján Michaľko, ktorí boli uvedení do Siene slávy Slovenského futbalu počas slávnostného galavečera vyhlásenia ankety Futbalista roka 2022 v Senci v pondelok 20. marca 2023. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Profil Milana Škriniara, najlepšieho futbalistu Slovenska za rok 2022 a nových členov Siene slávy slovenského futbalu.







Milan Škriniar



narodený: 11. februára 1995 v Žiari nad Hronom



vek: 28 rokov



výška: 188 cm



stav: slobodný, partnerka Barbora



deti: dcéra Charlotta



post: obranca, stopér



číslo dresu: 37



prezývka: Škrinka



A-reprezentácia SR: 58 štartov/3 góly, číslo dresu 14



- súčasný klub: Inter Miláno



- bývalé kluby: MŠK Žilina, ViOn Zlaté Moravce (hosťovanie), Sampdoria Janov



- najväčšie úspechy: najlepší futbalista Slovenska 2019, 2020, 2021, 2022, najlepší futbalista Slovenska do 21 rokov za rok 2016, účasť na EURO 2016 vo Francúzsku (osemfinále) a EURO 2020, účasť na ME 2017 hráčov do 21 rokov v Poľsku a zvolenie do All Star tímu turnaja, finále EL 2019/2020, víťaz Serie A 2020/2021, víťaz talianskeho Superpohára 2021 a 2023, víťaz talianskeho pohára 2022







Ján Čapkovič



narodený: 11. januára 1948 v Bratislave



post: útočník



reprezentácia: 20 zápasov (1968 - 1974)/6 gólov



reprezentačný debut: 25. septembra 1968 v Kodani v kval. MS 1970 Dánsko – ČSSR 0:3



liga: 284 zápasov/100 gólov



úspechy: 1 x účastník MS 1970, Víťaz PVP 1969, 3 x majster ČSSR so Slovanom Bratislava (1970, 1974, 1975), 2 x víťaz Čs. pohára Slovan Bratislava (1968, 1974)



kluby: Slovan Bratislava, ČH Bratislava



S futbalom začínal v Červenej hviezde Bratislava, no jeho kariéra je spätá s pôsobením v bratislavskom Slovane, kam prestúpil v apríli 1967. V československej lige odohral počas desiatich rokov 284 zápasov, nikdy nebol zranený a platil za jedného z najrýchlejších útočníkov svojej doby. Nastupoval na ľavom krídle, životný úspech dosiahol v roku 1969, keď jeho Slovan zdolal vo finále Pohára víťazov pohárov v Bazileji slávnu Barcelonu 3:2, pričom autorom tretieho gólu bol práve Čapkovič. Premiérový titul v belasom drese získal v roku 1970, neskôr k nemu pridal ďalšie dva v rokoch 1974 a 1975. V reprezentácii odohral 20 zápasov a strelil 6 gólov, Československo reprezentoval na MS 1970 v Mexiku. Je členom Klubu ligových kanonierov, v lige nastrieľal presne 100 gólov a tvoril nerozlučnú dvojičku s bratom Jozefom, s ktorým sa mu však nepodarilo nastúpiť spolu ani v jednom reprezentačnom zápase.







Koloman Gögh



narodený: 7. januára 1948 v Kladne, zomrel 11. novembra 1995 v Gattendorfe



post: obranca



reprezentácia: 55 zápasov/1 gól (1974 – 1980)



reprezentačný debut: 20. decembra 1974 v Teheráne v zápase Irán - ČSSR 0:1



úspechy: 2 x účastník ME: 1976 – 1.miesto, 1980 – 3.miesto 2 x majster ČSSR so Slovanom Bratislava (1974, 1975), 1 x víťaz Čs.pohára so Slovanom Bratislava (1974)



kluby: Družstevník Kolárovo, Spartak Komárno, Dukla Holešov, Vagónka Poprad, Slovan Bratislava, VOEST Linz, DAC Dunajská Streda



Narodil sa v Kladne, vyrastal v Kolárove a v roku 1970 obliekol prvýkrát dres bratislavského Slovana. Na ľavom kraji obrany bol stálicou, ktorá odohrala počas jedenástich rokov v belasom drese 226 zápasov, v ktorých dal 3 góly. Bol súčasťou tímu, ktorý vybojoval majstrovské tituly v rokoch 1974 a 1975 a v decembri 1974 prišiel premiérový štart v československej reprezentácii. Najväčší úspech dosiahol na ME 1976, kde bol súčasťou legendárnej obrany v zložení Pivarník - Jozef Čapkovič – Ondruš – Gögh a pripísal si titul majstra Európy. V repre potiahol nevídanú šnúru 48 zápasov v rade v základnej zostave a na ďalších ME 1980 v Taliansku pridal k belehradskému zlatu cenný bronz. Tragicky zahynul v sobotu 11. novembra 1995 pri autonehode.







Stanislav Seman



narodený: 8. augusta 1952 v Košiciach



post: brankár



reprezentácia: 15 zápasov (1980 – 1982)



reprezentačný debut: 30. apríla 1980 v Košiciach v prípravnom zápase ČSSR – Maďarsko 1:0



úspechy: 1 x účastník ME: 1980 – 3. miesto, 1 x účastník MS: 1982, 1 x účastník OH: 1980 – 1. miesto, 2 x víťaz Čs. pohára s Lokomotívou Košice (1977, 1979)



kluby: Lokomotíva Košice, Dukla Banská Bystrica



Takmer celú kariéru strávil v Lokomotíve Košice, kde v rokoch 1977 a 1979 prispel k dvom prvenstvám v Československom pohári. Najväčší úspech dosiahol na OH 1980 v Moskve, kde sa stal olympijským víťazom a je jediným Slovákom, ktorý nastúpil vo finále futbalového olympijského turnaja. V československej reprezentácii debutoval v apríli 1980 v rodných Košiciach v domácom zápase proti Maďarsku a vybojoval si nomináciu na ME 1980 v Taliansku, kde prispel k zisku bronzových medailí štartom v zápase proti Grécku. O dva roky neskôr sa predstavil na svetovom šampionáte v Španielsku, kde nastúpil v zápase proti Anglicku (0:2), po ukončení aktívnej kariéry bol trénerom brankárov slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov.







Ján Michalko



narodený: 10. decembra 1936 v Košiciach



Uznávaná persóna v oblasti letectva, medicíny a športu. Bol lekár tímu, ktorý na Olympijských hrách 1980 v Moskve vybojoval historické zlato a je žijúcou legendou vojenského lekárstva a letectva. Bol to on, kto navrhol a vypracoval metodiku výberu slovenského kozmonauta, bol členom vládnej delegácie pri jeho štarte do vesmíru na kozmodrome Bajkonur a je jediným slovenským lekárom s titulom zaslúžilý letec. V oblasti športu začínal ako lekár hokejistov Dukly a neskôr VSŽ Košice, neskôr prešiel k futbalistom Lokomotívy, až z toho bolo nepretržitých 27 rokov vo funkcii lekára košických futbalistov. Vrcholom kariéry je spomínané zlato z OH v Moskve, lekárom československej futbalovej reprezentácie bol až do roku 1984, v roku 1999 bol ako lekár členom realizačného tímu slovenskej futbalovej reprezentácie a v rokoch 2003 – 2005 bol lekárom slovenskej reprezentačnej 16-ky.







Karol Polák



narodený: 7. septembra 1934 v Bratislave, zomrel 17. januára 2016 v Bratislave



Jeho hlas zostane navždy nerozlučne spätý s Panenkovou belehradskou jedenástkou. Karol Polák svojím osobitým pútavým štýlom komentoval viac ako 3 desaťročia množstvo významných svetových i domácich športových prenosov v Československej televízii. Narodil sa 7. septembra 1934 v Bratislave. Jeho otec, bývalý ligový futbalista ho odmalička viedol k športu a v mladosti bol brankárom vtedajšej Červenej hviezdy Bratislava. Neskôr sa venoval spevu na konzervatóriu, študoval herectvo a v roku 1962 sa stal komentátorom v novovznikajúcej športovej redakcii v Československej televízii. Zúčastnil sa na 12 olympiádach, 7 majstrovstvách sveta a 8 majstrovstvách Európy vo futbale a 20 majstrovstvách sveta a Európy v krasokorčuľovaní.





výsledky ankety Futbalista roka 2022:



1. Milan Škriniar (Inter Miláno) 409 hlasov



2. Stanislav Lobotka (SSC Neapol) 391



3. Marek Hamšík (Trabzonspor) 215



4. Dávid Hancko (Sparta Praha/Feyenoord Rotterdam) 179



5. Vladimír Weiss ml. (ŠK Slovan Bratislava) 44



6. Martin Dúbravka (Newcastle United / Manchester United) 34



7. Juraj Kucka (Watford F.C./ŠK Slovan Bratislava) 25



8. Martin Valjent (RCD Mallorca) 23



9. Ľubomír Šatka (Lech Poznaň) 10



10. Patrik Hrošovský (K.R.C. Genk) 9



11. Matúš Bero (Vitesse Arnhem) 7



12. Ondrej Duda (1. FC Kolín nad Rýnom) 6



Peter Pekarík (Hertha Berlín) 6



14. Lukaš Haraslín (Sparta Praha) 5



15. Marek Rodák (FC Fulham) 3



Boris Godál (FK Železiarne Podbrezová) 3



17. Martin Regáli (MFK Ružomberok) 2



Ivan Schranz (Slavia Praha) 2



Tomáš Suslov (FC Groningen) 2



Ladislav Almási (FC Baník Ostrava) 2



21. Adam Zreľák (Warta Poznaň) 1



Albert Rusnák (Seattle Sounders FC) 1



Róbert Boženík (Fortuna Düsseldorf/Boavista Porto) 1







výsledky ankety Cena Petra Dubovského 2022:



1. Tomáš Suslov (FC Groningen) 199



2. Adrián Kaprálik (MŠK Žilina) 96



3. Adam Obert (Cagliari Calcio) 55



David Strelec (Spezia Calcio) 55



5. Sebastián Kóša (FC Spartak Trnava) 27



6. Jakub Kadák (AS Trenčín/FC Luzern) 22



7. Peter Pokorný (Real Sociedad San Sebastian/MOL Fehérvár) 19



8. Ľubomír Belko (MŠK Žilina) 16



9. Samuel Ďatko (FK Železiarne Podbrezová) 7



10. Ivan Krajčírik (MFK Ružomberok) 5



Patrik Myslovič (MŠK Žilina) 5



Ján Bernát (KVC Westerlo) 5



13. Artur Gajdoš (AS Trenčín) 4



14. Lucas Demitra (AS Trenčín) 3



Samuel Lavrinčík (AS Trenčín) 3



Filip Lichý (MFK Ružomberok) 3



Dominik Hollý (AS Trenčín) 3



Dominik Veselovský (FC DAC 1904 Dunajská Streda) 3



19. Timotej Jambor (MŠK Žilina) 2



Adam Griger (LASK Linz/Cagliari Calcio) 2



Richard Ludha (FK Železiarne Podbrezová) 2



22. Matej Trusa (FC Viktoria Plzeň/FC Hradec Králové) 1



Mikuláš Bakaľa (FK Železiarne Podbrezová) 1



Mário Sauer (MŠK Žilina) 1



Matúš Kmeť (AS Trenčín) 1







výsledky ankety tréner roka 2022:



1. Vladimír Weiss st. (ŠK Slovan Bratislava) 252



2. Michal Gašparík (FC Spartak Trnava) 107



3. Adrian Guľa (Wisla Krakov/FC DAC 1904 Dunajská Streda) 39



Peter Struhár (MFK Ružomberok) 39



5. Pavol Staňo (Wisla Plock) 38



6. Roman Skuhravý (FK Železiarne Podbrezová) 18



Zsolt Hornyák (Puskás Akadémia FC) 18



8. Albert Rusnák (Reprezentácia SR U19) 13



9. Martin Ševela (Abha Club, Al-Adalah FC) 7



10. Jaroslav Kentoš (Reprezentácia SR U21) 5



Marek Petruš (MFK Tatran Liptovský Mikuláš/1. FC Tatran Prešov) 5



12. Marián Zimen (Wisla Krakov/AS Trenčín) 3



Michal Ščasný (MFK Dukla Banská Bystrica) 3



14. Norbert Hrnčár (MFK Zemplín Michalovce) 1



Juraj Jarábek (ŠKF Sereď/MFK Skalica) 1



Ivan Galád (FC ViOn Zlaté Moravce) 1



Francesco Calzona (Reprezentácia SR A) 1



Štefan Tarkovič (Reprezentácia SR A) 1







výsledky ankety Futbalistka roka 2022



1. Dominika Škorvánková (Montpellier HSC) 111



2. Mária Korenčiová (Levante UD/FC Como) 77



3. Diana Bartovičová (Slavia Praha) 58



4. Patrícia Hmírová (Górnik Leczna/Sporting de Huelva) 53



5. Martina Šurnovská (Slavia Praha) 52



6. Mária Mikolajová (SKN St. Pölten) 46



7. Patrícia Fischerová (Czarni Sosnowiec/IFK Kalmar) 20



8. Jana Vojteková (SC Freiburg) 18



9. Ľudmila Maťavková (Club Bruggy) 15



10. Tamara Morávková (1. FC Slovácko) 8







Prehľad doterajších víťazov ankety Futbalista roka SR, Cena Jána Popluhára:



rok 1993: Peter Dubovský



rok 1994: Vladimír Kinder



rok 1995: Dušan Tittel



rok 1996: Dušan Tittel



rok 1997: Dušan Tittel



rok 1998: Jozef Majoroš



rok 1999: Vladimír Labant



rok 2000: Szilárd Németh



rok 2001: Ľubomír Moravčík



rok 2002: Miroslav Karhan



rok 2003: Vladimír Janočko



rok 2004: Marek Mintál



rok 2005: Marek Mintál



rok 2006: Róbert Vittek



rok 2007: Martin Škrtel



rok 2008: Martin Škrtel



rok 2009: Marek Hamšík



rok 2010: Marek Hamšík



rok 2011: Martin Škrtel



rok 2012: Martin Škrtel



rok 2013: Marek Hamšík



rok 2014: Marek Hamšík



rok 2015: Marek Hamšík



rok 2016: Marek Hamšík



rok 2017: Marek Hamšík



rok 2018: Marek Hamšík



rok 2019: Milan Škriniar



rok 2020: Milan Škriniar



rok 2021: Milan Škriniar



rok 2022: Milan Škriniar







Prehľad doterajších víťazov ankety Futbalista roka do 21 rokov, Cena Petra Dubovského:



rok 2000: Ľubomír Meszároš



rok 2001: Róbert Vittek



rok 2002: Róbert Vittek



rok 2003: Roland Števko



rok 2004: Milan Ivana



rok 2005: Martin Škrtel



rok 2006: Dušan Švento



rok 2007: Marek Hamšík



rok 2008: Marek Hamšík



rok 2009: Miroslav Stoch



rok 2010: Miroslav Stoch



rok 2011: Róbert Mak



rok 2012: Róbert Mak



rok 2013: Norbert Gyömbér



rok 2014: Ondrej Duda



rok 2015: Matúš Bero



rok 2016: Milan Škriniar



rok 2017: Denis Vavro



rok 2018: Dávid Hancko



rok 2019: Róbert Boženík



rok 2020: Dávid Strelec



rok 2021: Tomáš Suslov



rok 2022: Tomáš Suslov



Senec 20. marca (TASR) - Najlepším futbalistom Slovenska sa stal po štvrtý raz za sebou obranca Milan Škriniar. V tradičnej ankete Slovenského futbalového zväzu (SFZ) za rok 2022 obhájil prvenstvá z rokov 2019, 2020 a 2021.Škriniar si cenu neprevzal osobne, keďže má problémy s chrbtom a v Taliansku je pod dohľadom lekárov. Prítomným sa prihovoril prostredníctvom videa:Na druhom mieste skončil stredopoliar Stanislav Lobotka, ktorý oblieka dres SSC Neapol. Ten získal aj cenu fanúšika. Tretiu priečku obsadil stredopoliar a rekordný osemnásobný víťaz ankety Marek Hamšík, ktorý v uplynulej sezóne získal s Trabzonsporom turecký titul.Výsledky 30. ročníka ankety slávnostne vyhlásili v pondelok na galavečere v hoteli Senec. Na vyhlasovaní nechýbali hráči národného tímu, ktorí si ceny mohli prevziať osobne počas asociačného termínu pred zápasmi kvalifikácie ME 2024 s Luxemburskom a Bosnou a Hercegovinou.Cenu Petra Dubovského pre najlepšieho futbalistu Slovenska do 21 rokov získal v 23. ročníku ankety Tomáš Suslov z FC Groningen. Dvadsaťročný ofenzívny stredopoliar obhájil prvenstvo z minulého roka. Druhý bol Adrián Kaprálik z MŠK Žilina a tretie miesto spoločne obsadili Adam Obert (Cagliari Calcio) a David Strelec (Spezia Calcio).Tridsiaty ročník ankety je významný míľnik z pohľadu organizácie ankety. Prvýkrát v jej histórii je jej vyhlasovateľom a organizátorom výhradne Slovenský futbalový zväz (SFZ). Konečné poradie je výsledkom hlasovania zástupcov médií a členov Slovenskej Futbalovej Akadémie (SFA) - združujúcej slovenské futbalové legendy, osobnosti, odborníkov, bývalých hráčov a trénerov. O poradí v tohtoročnej ankete rozhodli hlasy 92 hlasujúcich, čo je rekordný počet v 30-ročnej histórii ankety.Na hlasovacích lístkoch sa objavilo 23 hráčov, víťaz ankety Milan Škriniar sa na 52 hlasovacích lístkoch ocitol na 1. mieste. Rozdiel medzi 1. a 2. miestom bol 18 bodov.Trénerom roka sa stal Vladimír Weiss z ŠK Slovan Bratislava. S "belasými" získal majstrovský titul a klub priviedol v novembri do osemfinále Európskej konferenčnej ligy. V ankete zdolal o 145 bodov Michala Gašparíka zo Spartaka Trnava. Weiss sa na 77 hlasovacích lístkoch objavil na 1. mieste.uviedol Weiss.Najlepšou futbalistkou roka 2022 sa stala stredopoliarka Dominika Škorvánková, ktorá oblieka dres francúzskeho Montpellieru.V závere slávnostného večera prijali do Siene slávy slovenského futbalu päť laureátov. Jána Čapkoviča, Kolomana Gögha in memoriam, Stanislava Semana, Jána Michalka a Karola Poláka in memoriam.Anketa Futbalista roka uzrela prvýkrát svetlo sveta v rámci Československa v roku 1965 a jej prvým víťazom bol Slovák Ján Popluhár. Trofej, ktorú získal pred 57 rokmi, je dnes vystavená v Sieni slávy slovenského futbalu. V roku 1993 nadviazal na tradíciu vyhlasovania najlepších hráčov roka denník Pravda a víťazom 1. ročníka ankety na Slovensku sa stal vtedy 21-ročný Peter Dubovský. Celkovo dosiahlo na triumf v ankete Futbalista roka 14 futbalistov. Rekordérom je Marek Hamšík, ktorý triumfoval 8-krát, k 4-násobnému víťazovi Martinovi Škrtelovi sa pridal v tomto roku aj Milan Škriniar, 3-krát zvíťazili v ankete Dušan Tittel.