Škriniar údajne prišiel o status nepredajného, hovorí sa o záujme PSG

Paríž 12. júla (TASR) - Francúzsky futbalový klub Paríž St. Germain hľadá nástupcu za dlhoročnú oporu obrany Thiaga Silvu a medzi hlavnými kandidátmi je aj slovenský reprezentant Milan Škriniar. Francúzsky portál Mercato uviedol, že dohoda PSG so Škriniarovým zamestnávateľom Interom Miláno je v najbližšom prestupovom období reálnejšia ako v minulosti.



Tréner Interu Antonio Conte totiž plánuje obmeniť káder a nepočíta už s viacerými hráčmi ako sú Diego Godin, Victor Moses, Matias Vecino, Cristiano Biraghi, Roberto Gagliardini, či Sebastiano Esposito. "Modro-čierni" potrebujú na zisk nových posíl predložiť značnú sumu prostriedkov a podľa novinára Nicola Schiru by Milan Škriniar už nemusel byť "nepredajný". To chce využiť športový riaditeľ Parížanov Leonardo.



Medzi intenzívnych záujemcov o služby slovenského reprezentanta patrí aj Manchester City, ktorý na oplátku môže ponúknuť Interu Sergia Aguera. Britské periodikum Mirror už skôr vyrukovalo s informáciou, že záujem má aj Manchester United, ktorý mal údajne pripravených 65 miliónov eur.