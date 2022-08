Škriniar už nie je na predaj, Inter s ním chce rokovať o novej zmluve

Miláno 20. augusta (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Milan Škriniar zostane v Interi Miláno. Koniec špekuláciám o jeho prípadnom odchode urobil podľa talianskych médií prezident klubu Steven Zhang, ktorý sa rozhodol odmietnuť aj poslednú ponuku Paríža St. Germain za obrancu. Inter chce teraz so Škriniarom rokovať o novom kontrakte.



"Prezident Interu Zhang sa rozhodol ponechať si Milana Škriniara. Ten už nie je dostupný na trhu, Zhang o tom informoval predstavenstvo klubu," napísal na Twitteri popredný taliansky futbalový novinár Fabrizio Romano. Inter by mal v najbližšom čase začať rokovania so Škriniarom o novom kontrakte minimálne do roku 2027 a mal by mu priniesť výrazne lepšie podmienky ako doteraz. Momentálne platná zmluva s Interom mu vyprší v lete budúceho roka.



V uplynulých týždňoch sa často skloňoval Škriniarov možný odchod do Paríža St. Germain, no kluby sa nedokázali zhodnúť na prestupovej sume. Inter údajne za 27-ročného zadáka žiadal minimálne 70 až 75 miliónov eur. O služby Škriniara prejavili počas tohto prestupového obdobia záujem napríklad aj Chelsea Londýn a Tottenham Hotspur.