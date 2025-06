Škriniar uzavrel hosťovanie víťazne: S klubom budeme rokovať

Istanbul 1. júna (TASR) - Slovenský futbalista Milan Škriniar odohral v sobotu večer svoj potenciálne posledný zápas za Fenerbahce Istanbul. Po výhre 2:1 nad Konyasporom sa totiž uzatvorilo jeho hosťovanie z Parížu Saint-Germain, zároveň ale 30-ročný obranca naznačil možné rokovania s tureckým klubom.



Kapitán slovenskej reprezentácie mal opäť za víťaznú stranu kompletnú minutáž, Fenerbahce zakončilo ligovú sezónu na druhom mieste s 84 nazbieranými bodmi a čaká ho tak kvalifikácia o účasť v ligovej fáze Ligy majstrov. Domáci duel bol pre Škriniara na túto chvíľu posledným v drese „Feneru“. „Od prvého dňa som mal obrovskú podporu, všetci ma nesmierne podporovali. Odvtedy išlo všetko perfektne. Je pre mňa skvelé byť tu. Cítim sa tu hrdo. Na ihrisku sme sa vždy snažili odviesť maximum, ale koniec sezóny sa neskončil tak, ako sme chceli. Nedokázali sme sa stať majstrami. Toto je negatívna stránka tejto práce, ale moje spomienky tu sú dobré. Na Fenerbahce budem vždy spomínať v dobrom. Nemyslel som to ako rozlúčku, zdôraznil som, že mám všeobecne dobré spomienky. Všetci tu mali ku mne dobrý prístup. Sezóna sa skončila, teraz idem do reprezentácie. Budeme mať s rodinou dovolenku a potom s klubom budeme rokovať o ďalšom postupe,“ povedal Škriniar v pozápasovom rozhovore pre televíziu beIN SPORTS.



Tridsaťročný obranca a kapitán národného tímu bol na hosťovaní vo Fenerbahce do konca sezóny, s francúzskym Paríž Saint-Germain má platný kontrakt do júna 2028. Za turecký klub odohral 23 stretnutí, zaznamenal v nich tri góly.