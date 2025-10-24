< sekcia Šport
Škriniar vybojoval rozhodujúcu penaltu, Aktürkoglu: „Dôležitý zápas“
Duel v Istanbule výrazné gólové príležitosti nepriniesol, o to kľúčovejší sa ukázal Škriniarov stret s Angelom Stillerom po polhodine hry.
Autor TASR
Istanbul 24. októbra (TASR) - Futbalisti Fenerbahce Istanbul zvládli jednu z najťažších skúšok v tomto ročníku ligovej fázy Európskej ligy. Na štvrtkové víťazstvo nad VfB Stuttgart (1:0) môže byť hrdý aj slovenský obranca a kapitán tímu Milan Škriniar, ktorý vybojoval rozhodujúci pokutový kop.
Duel v Istanbule výrazné gólové príležitosti nepriniesol, o to kľúčovejší sa ukázal Škriniarov stret s Angelom Stillerom po polhodine hry. Kopania penalty sa zhostil Kerem Aktürkoglu, loptu poslal k ľavej tyči a zariadil triumf tureckého tímu. „Bol to ťažký zápas a ťažký súper. Stuttgart ukázal, prečo je momentálne na treťom mieste v Bundeslige. Je to veľmi silný tím, ktorý minulú sezónu vyhral Nemecký pohár. Preto sme veľmi šťastní, že sme dnes večer doma získali tri body,“ tešil sa po dueli tréner Fenerbahce Domenico Tedesco.
V priebehu druhého polčasu odpískal hlavný arbiter Jakob Kehlet ďalšie dve penalty, jednu v prospech každého tímu, ale po preskúmavaní systémom VAR svoje rozhodnutia odvolal. Aktürkoglu, ktorý prišiel do Istanbulu v lete z Benfiky Lisabon, sa presadil v druhom zápase EL za sebou. V 2. kole dvoma gólmi rozhodol o víťazstve nad Nice 2:1. „Bol to dôležitý zápas a Stuttgart podal v závere veľmi dobrý výkon. Sme radi, že sme vyhrali a ja som vždy rád, keď môžem k víťazstvu prispieť gólom. Keď budeme naďalej spolupracovať s našimi fanúšikmi, čaká nás svetlá budúcnosť,“ povedal Aktürkoglu pre uefa.com.
Fenerbahce zvíťazilo druhýkrát za sebou, po troch z ôsmich stretnutí má na konte šesť bodov. Nemecký klub si naopak pripísal druhú prehru v rade a s tromi bodmi figuruje v spodnej časti tabuľky. „Oba tímy mali niekoľko naozaj dobrých pozícií na skórovanie, ako v našom predchádzajúcom zápase proti Bazileju. Je pre nás zlé, že po stretnutí nemáme v rukách nič. Môj mladý tím bol dnes večer veľmi statočný, ale na konci dňa musíme strieľať góly, aby sme získali body,“ konštatoval Tedescov náprotivok Sebastian Hoeness.
Stuttgart zvládol len úvodné kolo proti španielskej Celte Vigo (2:1) a v nadchádzajúcom dueli ho čaká holandský Feyenoord s krídelníkom Leom Sauerom. „Tri body v troch stretnutiach nám nestačia. Máme kvalitu na to, aby sme ich získali viac. Môžeme vyhrať nasledujúce zápasy, ale musíme skórovať zo šancí, ktoré si v šestnástke vytvoríme,“ poznamenal stredopoliar nemeckého tímu Atakan Karazor. Fenerbahce sa v súťaži najbližšie predstaví na pôde českej Viktorie Plzeň, ktorá v Ríme senzačne triumfovala nad domácim AS 2:1.
