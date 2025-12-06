< sekcia Šport
Škriniar zabezpečil gólom bod pre Fenerbahce na pôde Basaksehiru
Fenerbahce je v tabuľke na 2. mieste o tri body za vedúcim Galatasarayom.
Autor TASR
Istanbul 6. decembra (TASR) - Slovenský futbalista Milan Škriniar skóroval v sobotňajšom zápase tureckej najvyššej súťaže. Jeho tím Fenerbahce Istanbul vďaka nemu bodoval po remíze 1:1 na ihrisku Basaksehiru.
Tridsaťročný obranca strelil svoj druhý ligový gól v tejto sezóne, keď sa hlavou presadil po rohovom kope Asensia. Fenerbahce je v tabuľke na 2. mieste o tri body za vedúcim Galatasarayom.
