Finále Talianskeho pohára:

Juventus Turín - Inter Miláno 2:4 pp (2:2, 0:1)



Góly: 50. Alex Sandro, 52. Vlahovič - 99. a 102. Perišič (prvý z 11 m), 7. Barella, 80. Calhanoglu (z 11 m), ŽK: Locatelli - Brozovič



Juventus: Perin – Danilo (41. Morata), Chiellini (84. Arthur), De Ligt, Alex Sandro – Cuadrado, Zakaria (67. Locatelli) , Rabiot, Bernardeschi (67. Bonucci) – Vlahović, Dybala



Inter: Handanovič – Škriniar, de Vrij, D'Ambrosio (63. Dimarco (116. Bastoni)) – Darmian (63. Dumfries), Barella, Brozović, Calhanoglu (90+1. Vidal), Perišić – Džeko (63. Correa), Martínez (90+1. Alexis Sanchez)

Rím 12. mája (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Milan Škriniar získal s Interom Miláno Taliansky pohár. Jeho tím zdolal vo finále na rímskom Stadio Olimúico obhajcu trofeje Juventus Turín 4:2 po predĺžení. O triumfe "nerazzurri" rozhodol dvoma gólmi chorvátsky krídelník Ivan Perišič. Inter vyhral Taliansky pohár ôsmykrát v histórii, po prvý raz od roku 2O11.Úradujúci majster začal aktívne a už v 7. minúte sa ujal vedenia, keď Nicolo Barella po rohovom kope šikovnou strelou spoza pokutového územia prekonal Mattiu Perina. Juventus pôsobil v úvode zakríknuto, postupne sa však osmelil a pri šanci Dušana Vlahoviča sa vyznamenal Samir Handanovič. Úvod druhého polčasu patril Juventusu, ktorý v priebehu dvoch minút otočil skóre vo svoj prospech. O vyrovnávajúci gól sa postaral Alex Sandro a o 120 sekúnd neskôr poslal "starú dámu" do vedenia Vlahovič. Srbský kanonier najskôr napálil Handanoviča do hlavy, no z následnej dorážky dopravil loptu do siete. Inter však v závere vystupňoval tlak a v 80. minúte vyrovnal vďaka Hakanovi Calhanogluovi, ktorý z pokutového kopu poslal zápas do predĺženia.Jeho hrdinom bol Perišič. V 99. minúte premenil ďalšiu penaltu a v závere prvého predĺženia utešenou strelou k vzdialenejšej žrdi stanovil konečný výsledok. Tréner Juventusu Massimiliano Allegri následne dostal červenú kartu za protesty a zápas dopozeral z tribúny.