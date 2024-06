Škriniara čaká tretie EURO: Máme silnejšie mužstvo

Na snímke zľava tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona a kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Milan Škriniar počas brífingu 31. mája 2024 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Slovenský futbalista Milan Škriniar (vľavo) z Paríža St. Germain a jeho spoluhráč Kylian Mbappe sa tešia po zápase 29. kola francúzskej Ligue 1 FC Lorient - Paríž Saint-Germain v Loriente. Foto: TASR/AP

Bratislava 12. júna (TASR) - Na európskom šampionáte v Nemecku povedie slovenskú futbalovú reprezentáciu s kapitánskou páskou na rukáve Milan Škriniar. Stopér Paríža St. Germain si zahral aj na predošlých dvoch finálových turnajoch ME a v porovnaní s nimi sú teraz podľa neho Slováci ako mužstvo silnejší. Ich primárny cieľ je postup zo základnej E-skupiny, v ktorej si postupne zmerajú sily s Belgickom (17. júna o 18.00 h vo Frankfurte), Ukrajinou (21. júna o 15.00 h v Düsseldorfe) a Rumunskom (26. júna o 18.00 h vo Frankfurte)." povedal Škriniar, ktorý sa na EURO 2016 vo Francúzsku pričinil o postup do osemfinále.O päť rokov neskôr slovenský tím stroskotal už v základnej skupine ME, hoci do nej vstúpil víťazstvom 2:1 nad Poľskom. Ďalšie body však nepridal, prehra 0:1 so Švédskom a debakel 0:5 so Španielskom stačili len na obsadenie tretej priečky v skupine. Proti Poliakom sa Škriniar zaskvel víťazným gólom, keď v 69. minúte prekonal Wojciecha Szczesného. V Nemecku by sa gólovému repete nebránil.vravel Škriniar.Dvadsaťdeväťročný stopér odohral v uplynulej sezóne za PSG 32 zápasov, z toho 24 v Ligue 1. V januári ho vyradilo z hry zranenie členka, nasledovala operácia v Dauhe a takmer trojmesačná absencia na trávnikoch." konštatoval Škriniar, ktorý získal s PSG francúzsky titul, Superpohár a Francúzsky pohár. Pár dní pred štartom ME sa podľa vlastných slov cíti výborne:Prestup do Paríža z Interu Miláno považuje za posun v kariére: "" Návrat po zranení nebol preňho ľahký, v zostave už nedostával toľko priestoru. Nemá však informácie, že by s ním v klube boli nespokojní a uvažovali o jeho predaji. Neláme si hlavu ani nad kritikou, ktorá sa objavila v médiách. "" dodal Škriniar.