Škriniara lanári Galatasaray, presvedčiť ho mali Icardi a Torreira

Istanbul 31. decembra (TASR) - Slovenský futbalový obranca Milan Škriniar by sa mohol počas zimného prestupového obdobia sťahovať z Paríža St. Germain do Galatasarayu Istanbul. Podľa denníka La Gazzetta dello Sport by mal 29-ročný stopér zamieriť do tureckého klubu na polročné hosťovanie.



Kapitána slovenskej reprezentácie údajne presvedčili k príchodu Mauro Icardi a Lucas Torreira, jeho bývalí spoluhráči z Interu Miláno, resp. Sampdorie Janov a v súčasnosti opory Galatasarayu. O dohode klubov už predtým informovali turecké médiá, o záujme istanbulského tímu referoval aj francúzsky L'Équipe. Zahraničné médiá spájali Škriniara predtým aj s Juventusom Turín, Bayerom Leverkusen či s klubmi z anglickej Premier League.



Škriniar nehráva v PSG pod trénerom Luisom Enriquem a očakáva sa jeho odchod z klubu počas januárového prestupového okna. Uplynulé duely sledoval z lavičky, alebo sa ani nedostal na zápasovú súpisku. Naposledy nastúpil za Parížanov 22. novembra v zápase 12. kola francúzskej Ligue 1 proti Toulouse (3:0).