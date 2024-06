Škriniara mrzí nevyužitá šanca na postup. Prestali sme si veriť, tvrdí

Düsseldorf 22. júna (TASR) - Kapitána slovenských futbalistov Milana Škriniara mrzí, že jeho tím si nechal na ME v Nemecku v sobotu ujsť šancu na postup zo skupiny. V Düsseldorfe prehral 1:2 s Ukrajinou, keď v priebehu stretnutia stratil jednogólové vedenie. Slováci vstúpili do turnaja senzačným víťazstvom 1:0 nad Belgickom, momentálne sú v E-skupine na treťom mieste.



Tím trénera Francesca Calzonu mal zo začiatku navrch a svoj druhý gól na šampionáte strelil v 17. minúte Ivan Schranz. Zmena v pomere síl začala zhruba po polhodine hry. Ukrajinci vyrovnali po prestávke a o víťazný gól sa desať minút pred koncom základného hracieho času postaral striedajúci Roman Jaremčuk. "Je škoda, že sme si nechali ujsť takúto šancu a neboli sme aktívni aj v druhom polčase. Prvý nám ukázal, že na nich máme a sme lepší. Potom sme si nejako prestali veriť pred šestnástkou," zhodnotil Škriniar. Jeho spoluhráč Róbert Boženík zhodnotil situáciu podobne, zlomový bol podľa neho už prvý gól v podaní Mykolu Šaparenka. Ten dostal z ľavej strany prihrávku pred bránu a Martina Dúbravku prekonal strelou k ľavej žrdi z prvého dotyku.



"Myslím si, že zlom bol ten prvý gól. Mohli sme skórovať my, ale inkasovali sme z protiútoku. Bolo to náročné najmä na psychiku. Nefungovali nám nejaké veci, najmä ten pressing, v ktorom sme silní. Tým sa dostala Ukrajina do hry, ale aj my sme mali dobré úseky, kde sme mohli streliť druhý i tretí gól a ten zápas by sa zlomil. Dnes to bohužiaľ nevyšlo, musíme sa rýchlo oklepať, pozrieť si to a ísť ďalej," zhodnotil Boženík pre TASR. On sám striedal v 60. minúte a nahradil ho David Strelec. "V prvom polčase som mal trocha problémy so slabinami na ľavej strane, cez prestávku sa ma tréner pýtal ako na tom som, bol som v poriadku. Nie je však jednoduché napádať v tak vysokom tempe dva zápasy za sebou. Tréner chcel priniesť do hry znova čerstvé sily, čerstvých chalanov," priblížil situáciu 24-ročný útočník.



Ku gólu v podaní Šaparenka sa vrátil aj Škriniar. Podobný strelili v pondelok aj Belgičania, no neplatil pre ruku prihrávajúceho Loisa Opendu. "Keď mieri lopta do krídelného priestoru, prvý stopér ide s prvou žrďou a druhý je za ním. Do druhej línie dobiehajú naši 'streďáci'. Ťažko sa mi to ale teraz hodnotí, neviem, aká rýchla bola tá akcia. Treba si to rozobrať, možno treba ísť viac do lôpt, keď nedobieha stred," povedal 29-ročný stopér.



Ukrajincov zaskočili v prvom zápase Rumuni, ktorým podľahli 0:3. Napriek piatkovému víťazstvu disponujú momentálne spolu s Gruzíncami piatym najhorším skóre na turnaji (-2). "Dnes sme potrebovali mentálnu silu. Zápas s Rumunskom nám dal dôležitú lekciu. Dnes sme skvele plnili trénerove pokyny. Som na nás veľmi hrdý. Terajšia úloha je pokračovať v takomto prejave a vyhrať aj ďalšie zápasy," citovala Šaparenka webstránka kicker.de. Dvadsaťpäťročný stredopoliar sa podieľal na oboch góloch, pri tom víťaznom asistoval.



Situácia v E-skupine je momentálne komplikovaná. Na postup z tretieho miesta môžu stačiť za určitých okolností tri body, no za iných je možné skončiť na poslednom mieste so štyrmi bodmi. Stále však platí, že v prípade triumfu nad Rumunmi majú Slováci istý postup. "Príprava na záverečný duel bude náročná mentálne aj fyzicky. Dnes večer si musíme oddýchnuť a od zajtra sa pripravovať na ďalší zápas takticky, fyzicky aj psychicky. Verím, že to zvládneme, určite na to máme kvalitu. Keď budeme plniť úlohy, ktoré nám dá tréner, nemyslím si, že by sme to nezvládli. Keby nám niekto povedal, že budeme mať po úvodných dvoch zápasoch tri body, zoberieme to všetkými desiatimi," povedal Škriniar.