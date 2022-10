Škriniarov Inter zdolal Plzeň a postúpil do osemfinále Ligy majstrov

Liga majstrov - 5. kolo:



B-skupina:



FC Bruggy - FC Porto 0:4 (0:1)

Góly: 33. a 70. Taremi, 57. Evanilson, 60. Eustaquio. Rozhodoval: Oliver (Angl.)





C-skupina:



Inter Miláno - Viktoria Plzeň 4:0 (2:0)

Góly: 42. a 66. Džeko, 35. Mchitarjan, 97. Lukaku. Rozhodoval: Ekberg (Švéd.)

/M. Škriniar odohral celý zápas - E. Jirka do hral 46. min, M. Tvrdoň bol na lavičke náhradníkov/





Bratislava 26. októbra (TASR) - Futbalisti Interu Miláno si zaistili postup do vyraďovacej fázy Ligy majstrov. Definitívne o tom rozhodlo stredajšie suverénne víťazstvo v C-skupine nad Viktoriou Plzeň 4:0. Za domácich absolvoval celý zápas s kapitánskou páskou slovenský obranca Milan Škriniar, v drese českého šampióna odohral prvý polčas jeho krajan Erik Jirka a z lavičky sledoval duel brankár Marián Tvrdoň. V B-skupine urobilo dôležitý krok smerom k postupu Porto, ktoré triumfovalo na pôde lídra tabuľky a už istého účastníka osemfinále FC Bruggy rovnako hladko 4:0.Obrana Plzne na San Sire vyše polhodinu odolávala tlaku domácich, v 25. minúte hostí podržal brankár Jindřich Staněk, ktorý najprv zneškodnil strelu Lautara Martineza z pravej strany a následne i dorážku Federica Dimarca. O desať minút neskôr sa však už taliansky vicemajster tešil, po centri Alessandra Bastoniho otvoril skóre hlavičkou Henrich Mchitarjan. Interu sa ešte do prestávky podarilo zvýšiť náskok po ďalšej akcii z ľavej strany, keď DiMarco našiel v päťke voľného Edina Džeka - 2:0. V druhom polčase už defenzíva Viktorie nedokázala účinne brzdiť nápor domácich. V 55. minúte ešte trafil Mchitarjan žrď a o dve minúty neskôr spálil tutovku Martinez, no v 66. minúte už dokázal skórovať ľavačkou po zemi Džeko. Triumf Interu spečatil v závere striedajúci Romelu Lukaku. "Nerazzurri" tak nasledovali vedúci Bayern Mníchov a zabezpečili si ako druhý tím z "céčka" účasť v osemfinále LM. Tretia Barcelona, ktorú čakal od 21.00 h duel s Bayernom, zaostávala v tabuľke za Interom o šesť bodov, no už nemohla Milánčanov predbehnúť ani v prípade dvoch víťazstiev, keďže má s nimi horšie vzájomné zápasy (0:1, 3:3). S určitosťou obsadí tretiu priečku a na jar sa predstaví iba v Európskej lige. Plzeň sa nedočkala bodu ani v piatom vystúpení v skupine.Porto zahodilo v prvom polčase na pôde FC Bruggy viacero šancí, až v 33. minúte sa po presnej kolmici Otavia presadil Mehdi Taremi. Belgický majster mohol vyrovnať po prestávke, Hans Vanaken však z pokutového kopu trafil iba súperovho brankára Dioga Costu. Rozhodca následne nechal penaltu opakovať pre včasné vybehnutie jedného z hráčov Porta, no aj Noa Lang stroskotal z bieleho bodu na skvelom Costovi. To dodalo hosťom vzpruhu, opäť sa vrhli do útoku a v rozpätí 13 minút zvýšili svoj náskok na 4:0 vďaka gólom Evanilsona, Stephena Eustaquia a opäť Taremiho. Porto tak po úvodných dvoch prehrách v skupine zaznamenalo tretie víťazstvo za sebou a upevnilo si druhú priečku. Súperovi sa revanšovalo za identickú prehru v prvom vzájomnom zápase. Vedúce Bruggy prišli o nulu v kolónke inkasovaných gólov a utrpeli prvú prehru v skupine.