Škriniarov Inter vydrel výhru v Lecce, Inzaghi: Veril som až do konca

Rím 14. augusta (TASR) - Futbalisti Interu Miláno so slovenským reprezentačným obrancom Milanom Škriniarom rozhodli o víťazstve v úvodnom kole talianskej Serie A na ihrisku nováčika US Lecce až vo štvrtej minúte nadstaveného času. Tréner hostí Simone Inzaghi po zápase vyzdvihol výkon svojho tímu, ktorý bojoval o výhru do poslednej minúty. Škriniar nastúpil v základnej zostave a hral do 88. minúty.



"Nerazzurri" začali stretnutie rýchlym gólom, keď sa už po 82 sekundách presadil Romelu Lukaku. Belgický útočník tak strelecky ozdobil svoj prvý ligový zápas po návrate do Interu po pôsobení v FC Chelsea. Napriek skvelému úvodu však vicemajster dovolil domácim vyrovnať a tí až do 94. minúty siahali na zisk bodu. Radosť im prekazil striedajúci Denzel Dumfries, ktorý v úplnom závere nadstaveného času rozhodol o trojbodovom zisku Interu. "Veril som môjmu tímu až do konca stretnutia. Naše mužstvo však malo rozhodnúť o výsledku omnoho skôr, najmä keď sme sa presadili hneď v prvých minútach zápasu. Mali sme skvelého ducha, ale musíme zanalyzovať, prečo sme si zabezpečili výhru až v nadstavenom čase," konštatoval Inzaghi podľa agentúry AP.



Obhajca titulu AC Miláno zvládol vstup do ligy a na San Sire zvíťazil nad Udinese 4:2. "Rossoneri" rozhodli stretnutie v druhom polčase po góle Brahima Diaza. V 68. minúte upokojil domácich svojím druhým presným zásahom v zápase Ante Rebič. "Videl som v hre nášho tímu veľa pozitívnych vecí, ale môžeme sa ešte určite zlepšiť. V tomto období je to však normálne," povedal pre AFP tréner AC Stefano Pioli.



Pre trénera hostí Andreu Sottila to bol prvý zápas na lavičke Udinese. Napriek prehre vyzdvihol výkon tímu. Hráči mali podľa neho dostatok príležitostí, ale neboli efektívni. "Bol to pre mňa ťažký debut s negatívnym výsledkom. Pri inkasovaných góloch sme mali zareagovať lepšie, ale chlapci vydali zo seba všetko," povedal Sottil pre oficiálnu webstránku klubu.