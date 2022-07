Škriniarov prestup do PSG sa komplikuje, Inter je zatiaľ odolný

Paríž 25. júla (TASR) - Prestup slovenského futbalistu Milana Škriniara do Paríža St. Germain sa komplikuje. Luis Campos, ktorý má v PSG na starosť prestupovú politiku, poslal Interu Miláno niekoľko návrhov, no ani jeden zatiaľ nepresvedčil talianskych predstaviteľov. Portugalčan sa však nemieni vzdať snahy dotiahnuť slovenského obrancu do francúzskej metropoly.



Campos po svojom príchode do PSG dúfal, že túto operáciu dokončí pomerne rýchlo, ale rokovania s Interom sa naťahujú. Optimizmus, ktorý bol prítomný v tábore parížskeho lídra, v posledných týždňoch vystriedal pesimizmus.



Podľa informácií, ktorú TASR získala z denníka L'Equipe, boli diskusie s Interom komplikované vzhľadom na to, že taliansky klub odmieta predať svojho hráča. "Nerazzurri" podľa zdroja požadovali 70 miliónov eur za prestup Škriniara, PSG nemá v úmysle ísť nad 55 miliónov eur.



Zdá sa teda, že situácia je v slepej uličke, no Campos sa nechce vzdať. Ako potvrdil portál footmercato.net, PSG nepovedal svoje posledné slovo a aj keď je Inter zatiaľ veľmi odolný, očakáva sa nová ponuka zo strany Francúzov.