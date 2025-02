Škriniarov úspešný debut, Fenerbahce triumfovalo nad Rizesporom 3:2

Istanbul 2. februára (TASR) - Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Milan Škriniar má za sebou vydarenú úspešnú súťažnú premiéru v drese svojho nového zamestnávateľa Fenerbahce Istanbul. Dvadsaťdeväťročný stopér absolvoval v nedeľňajšom zápase 22. kola tureckej ligy kompletnú minutáž a prispel k triumfu jeho tímu 3:2 nad Rizesporom.



Škriniar sa v 42. minúte tešil aj z gólu, no nakoniec neplatil pre ofsajd. Fenerbahce prehrávalo už 0:2, keď sa do 13. minúty dvakrát presadil Ali Sowe. Domáci však duel dokázali otočiť aj vďaka tomu, že boli vylúčení hosťujúci hráči Ibrahim Olawoyin a Rachid Ghezzal. Dva góly vicemajstra z minulej sezóny zaznamenal Edin Džeko, Youssef En-Nesyri rozhodol v 89. minúte. Slovenský obranca je v tureckom klube na hosťovaní z Paríža Saint-Germain do konca prebiehajúcej sezóny.