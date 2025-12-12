< sekcia Šport
Škriniarove Fenerbahce vyhralo v Bergene 4:0 a ide za postupom
Autor TASR
Bergen 12. decembra (TASR) - Futbalisti Fenerbahce Istanbul zvíťazili vo štvrtkovom zápase 6. kola Európskej ligy na pôde Brannu Bergen vysoko 4:0 a výrazne sa priblížili k postupu do vyraďovacej časti súťaže. Kapitán slovenskej reprezentácie Milan Škriniar nastúpil v základnej zostave a hral do 84. minúty.
Fenerbahce rozhodlo duel už v prvom polčase, ktorý vyhralo rozdielom triedy, k čomu mu výrazne pomohla červená karta dvadsaťročného domáceho obrancu Eivinda Fauskeho Hellanda už v 18. minúte. Istanbulský klub už vtedy vyhrával 1:0 po góle Kerema Aktürkoglua a do prestávky využil početnú výhodu dvakrát aj Anderson Talisca, ktorý nakoniec v 65. minúte spečatil hetrik. „Som šťastný. Hrali sme výborne ako tím. Som veľmi rád, že som chalanom pomohol gólmi. Na ihrisku sa snažíme robiť to, čo od nás chce tréner a dnes sa to podarilo perfektne,“ povedal hrdina zápasu.
Fenerbahce má po šiestom kole na konte jedenásť bodov a figuruje na 12. mieste tabuľky Európskej ligy. Prvých osem tímov po ligovej fáze postúpi priamo do osemfinále, pričom „Fener“ stráca na ôsme Porto dva body. Na 24. priečku, ktorá zaručuje účasť v baráži o postup do osemfinále, má náskok štyri body. V posledných dvoch kolách skupinovej fázy má však náročný žreb, najprv privíta doma Aston Villu a na záver nastúpi na pôde rumunského FCSB. „Bolo to veľmi dôležité víťazstvo v boji o postup do vyraďovacej fázy. Prišli sme sem s cieľom vyhrať a našťastie sa nám to podarilo. Odohrali sme výborný zápas a takto chceme aj pokračovať,“ povedal pre klubový web brazílsky stredopoliar Fred.
