Škriniarovi ukradla sťahovacia služba z domu 40.000 dolárov

Na archívnej snímke futbalový reprezentant SR Milan Škriniar. Foto: TASR - Jakub Kotian

Autor TASR
Istanbul 11. apríla (TASR) - Slovenskému futbalistovi Milanovi Škriniarovi ukradli z jeho domu v Istanbule 40.000 dolárov. Kapitán Fenerbahce si to všimol po odchode sťahovacej služby a okamžite kontaktoval políciu. Tá už zadržala päť podozrivých osôb.

„Dohodli sme sa so sťahovacou spoločnosťou. Prišli a všetko naložili okolo 11.00 h a odišli približne o 16.30 h. Keď som prišiel domov, všimol som si, že peniaze v nočnom stolíku na druhom poschodí chýbajú,“ citoval vyhlásenie slovenského reprezentanta turecký portál sabah.com.

Tridsaťjedenročný obranca oznámil krádež bezpečnostným zložkám, ktoré po príchode na miesto činu zadržali piatich zamestnancov sťahovacej firmy. Polícia už začala kontrolovať zábery z bezpečnostných kamier v dome štvornásobného futbalistu roka na Slovensku.
Neprehliadnite

HRABKO: Rozhodnutie Hajka vrátiť mandát bolo správne, treba ho oceniť

VIDEO: Tomáš: O prídavok na dieťa by mal rodič prísť pri záškoláctve

V Pezinku cez víkend zaznejú bicie, divákov priláka aj Martin Valihora

Slnko v sieti: Najlepším filmom je Otec, najdekorovanejšia Potopa