< sekcia Šport
Škriniarovi ukradla sťahovacia služba z domu 40.000 dolárov
Tridsaťjedenročný obranca oznámil krádež bezpečnostným zložkám, ktoré po príchode na miesto činu zadržali piatich zamestnancov sťahovacej firmy.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Istanbul 11. apríla (TASR) - Slovenskému futbalistovi Milanovi Škriniarovi ukradli z jeho domu v Istanbule 40.000 dolárov. Kapitán Fenerbahce si to všimol po odchode sťahovacej služby a okamžite kontaktoval políciu. Tá už zadržala päť podozrivých osôb.
„Dohodli sme sa so sťahovacou spoločnosťou. Prišli a všetko naložili okolo 11.00 h a odišli približne o 16.30 h. Keď som prišiel domov, všimol som si, že peniaze v nočnom stolíku na druhom poschodí chýbajú,“ citoval vyhlásenie slovenského reprezentanta turecký portál sabah.com.
Tridsaťjedenročný obranca oznámil krádež bezpečnostným zložkám, ktoré po príchode na miesto činu zadržali piatich zamestnancov sťahovacej firmy. Polícia už začala kontrolovať zábery z bezpečnostných kamier v dome štvornásobného futbalistu roka na Slovensku.
