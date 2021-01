Škrtel po vzájomnej dohode ukončil zmluvu s Basaksehirom

Istanbul 13. januára (TASR) - Slovenský futbalista Martin Škrtel po vzájomnej dohode ukončil pôsobenie v tureckom klube Istanbul Basaksehir. Informovala o tom facebooková stránka Šport v RTVS.



"Škrtel mal platný kontrakt do konca sezóny. Pre zranenie achilovky by však do nej už nezasiahol. Budúcnosť skúseného obrancu je zatiaľ otázna. V zákulisí sa už dlhšie hovorí o tom, že Škrtel by mohol posilniť FC Spartak Trnava," informovala stránka.



Bývalý stopér Liverpoolu, či Fenerbahce Istanbul pôsobil v Basaksehire od septembra 2019. V jeho drese odohral 44 duelov, strelil štyri góly a v minulej sezóne sa tešil zo zisku majstrovského titulu.