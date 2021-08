VIDEO: Škrtel v Trnave na rok: Nechcem tu byť len kvôli menu

Martin Škrtel, archívna snímka. Foto: TASR Lukáš Grinaj

Trnava 15. augusta (TASR) - Slovenský futbalový obranca Martin Škrtel spečatil v nedeľu príchod do Spartaka Trnava slávnostným podpisom ročnej zmluvy. Slovenská Fortuna liga sa tak dočkala návratu ďalšieho veľkého mena, v uplynulej sezóne sa do nej po rokoch v zahraničí vrátili aj bývalí reprezentanti Erik Jendrišek či Vladimír Weiss ml.Bývalý kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie pôsobil v uplynulých dvoch sezónach v Basaksehire Istanbul, v závere minulého roka sa však vážne zranil a pôsobenie v Turecku predčasne ukončil.povedal na tlačovej konferencii tridsaťšesťročný stopér a dodal:Bývalý hráč Zenitu Petrohrad či FC Liverpool zamieril do Basaksehiru Istanbul po krátkej anabáze v Atalante Bergamo. Už vtedy sa špekulovalo o jeho návrate na Slovensko. Škrtel si naposledy obliekal dres slovenského klubu pred 17 rokmi, keď prestúpil z Trenčína do Zenitu. Neskôr hral aj za "The Reds" či Fenerbahce Istanbul. V Trnave má tie najvyššie ambície:Škrtel absolvoval za národný tím 104 zápasov, strelil štyri góly a predstavil sa na MS 2010 i EURO 2016. Teraz bude skúsenosti odovzdávať v lige mladým, pričom v jeho prípade do úvahy na návrat pripadali len dve možnosti:Za klub pripojil svoj podpis na kontrakt, ktorý znie do konca aktuálnej sezóny, riaditeľ klubu Milan Cuninka.poznamenal Cuninka.Ak by sa Spartaku darilo po športovej stránke, zrejme by bolo jednoduchšie aj hľadanie cesty k prípadnému predĺženiu kontraktu po sezóne.uviedol hráč, ktorý sa ešte minulý týždeň vyjadroval zdržanlivo o svojej budúcnosti. Spartak napokon oznámil jeho príchod v piatok vo večerných hodinách:Škrtel neskrýva, že je dlhoročným fanúšikom Spartaka. Puto ku klubu u neho vzniklo ešte v detstve:Zápasy Spartaka v Prievidzi si rodák z Handlovej nenechal utiecť.opísal obranca, ktorý neskrýval, že pred podpisom s Trnavou bol dosť nervózny.Škrtel sa teší aj na súboje s protihráčmi, s ktorými hrával v minulosti za reprezentáciu. V Trenčíne napr. pôsobí Erik Jendrišek, v Slovane Vladimír Weiss mladší.uviedla nová akvizícia "andelov".