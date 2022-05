Škrtel skončil v kotli, emotívna rozlúčka sa neobišla bez sĺz dojatia

Na snímke hráči Trnavy s dresom Martina Škrtela pred zápasom záverečného 10. kola skupiny o titul Fortuna ligy FC Spartak Trnava - FC DAC 1904 Dunajská Streda v Trnave v sobotu 21. mája 2022. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Na snímke vľavo dole Martin Škrtel sa lúči s kariérou a fanúšikmi počas zápasu záverečného 10. kola skupiny o titul Fortuna ligy FC Spartak Trnava - FC DAC 1904 Dunajská Streda v Trnave v sobotu 21. mája 2022. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Trnava 22. mája (TASR) - Záverečný zápas fortunaligovej sezóny bol vo futbalovej Trnave mimoriadne emotívny. V dobrom slova zmysle. S kariérou sa lúčil 104-násobný slovenský reprezentant Martin Škrtel.Pred stretnutím s Dunajskou Stredou gratulovali domáci funkcionári najprv bývalému futbalistovi Spartaka Jánovi Gabrielovi k šesťdesiatym narodeninám. Následne odovzdali pamätný dres Martinovi Mikovičovi, keďže ten v predošlom kole absolvoval svoj jubilejný dvestý štart v lige, aby krátko na to podali ruku aj kondičnému trénerovi Dávidovi Moravcovi, ktorý nebude od novej sezóny v klube pokračovať. Slávnostné okamihy vyvrcholili, keď na trávnik prišli manželka Martina Škrtela Barbora a syn Matteo a spolu s ikonickým slovenským stopérom prijali poďakovanie od predstaviteľov trnavského klubu Petra Macha, Andreja Kalinu a zástupcu fanúšikov Antona Krippela ku krásnej kariére. Jeho spoluhráči nastúpili na hraciu plochu v dresoch s číslom 37 a menom Škrtel. Pri spoločnej predzápasovej fotografii ich držali v rukách.Na veľkoplošnej obrazovke bežal pozdrav od Fernanda Torresa, španielskeho útočníka, s ktorým slovenský stopér svojho času nastupoval v jednom tíme v Premier League. V samotnom dueli odohral bývalý hráč Zenitu Petrohrad, Liverpoolu, Fenerbahce Istanbul či Basaksehiru symbolických 37 minút. Tento číselný údaj ho sprevádzal počas celej kariéry, dokonca oficiálny údaj o diváckej návšteve na jeho poslednom stretnutí hovoril o počte 8037 prítomných fanúšikov. Za čas strávený na trávniku sa dostal Škrtel aj k streleckému zakončeniu, či nebezpečnej hlavičke, do listiny strelcov sa však už nezapísal.V závere 37. minúty to prišlo, vopred dohodnuté striedanie. Martin Škrtel sa neubránil emóciám, okamžite ho obkolesili všetci spoluhráči a z tribún sa ozýval aplauz. Kotol na severnej tribúne vytvoril z kartónov mozaiku s číslom 37. Hráč opätoval tribúnam potlesk, prešiel popred všetky zaplnené časti hľadiska a nakoniec uličkou, ktorú mu vytvorili jeho spoluhráči spoločne s hráčmi Dunajskej Stredy zišiel z hracej plochy. Miesto prepustil Marekovi Ujlakymu mladšiemu, vekom ešte dorastencovi, ktorého otec svojho času geniálnou ľavačkou bavil trnavské tribúny. Kým však ten bol ofenzívny záložník, mladík je stopér. Napriek tomu napokon prihral na jediný gól stretnutia, ktorý dosiahol Bamidele Yusuf.Martin Škrtel sa neubránil počas asi štvorminutového úseku, ktorý striedanie zabralo, slzám dojatia.vravel po zápase na stretnutí s novinármi Škrtel.Do mixzóny už prišiel očividne uvoľnený. Dokonca držal v ruke pohár piva a pred kamerami si z neho schuti upil.usmial sa zoširoka.Spartak deklaroval, že pre Martina Škrtela chystá miesto v štruktúrach klubu. Stačí povedať, že ponuku berie.Fanúšikovia Spartaka však majú zjavne jasno v otázke, či má populárne „37-čka“ pokračovať v Trnave. Pri pozápasovej ďakovačke viackrát skandovali pokrikHráča pozvali aj medzi seba na tribúnu, dali mu do rúk megafón a ten následne rozbiehal spartakovské chorály s kotlom.V deň zápasu vyvesili ultras Spartaka na zábradlí Mestskej veže, najvyššej budovy v Trnave, transparent s nápisom Škrťo, díky. To sa ešte v minulosti nestalo pri žiadnom hráčovi.Martin Škrtel po stretnutí pozval spoluhráčov a spolupracovníkov z klubu spoločne s partnerkami na večeru. Tam mu za kabínu ešte venovali tortu, ktorá upiekla známa cukrárka Monika Sisková z Majcichova. Voľno si Martin Škrtel začne užívať od pondelka. V najbližších dňoch sa plánuje venovať aj natáčaniu filmu, ktorý mapuje jeho futbalovú kariéru od začiatkov až po posledný zápas.Čo bude ďalej so spojením Škrtel - futbal?dodal účastník MS 2010 i EURO 2016.