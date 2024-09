Škrtel je novým športovým riaditeľom DAC: V prvom rade som vďačný

Dunajská Streda 19. septembra (TASR) - Bývalý slovenský futbalový reprezentant Martin Škrtel sa stal novým športovým riaditeľom DAC Dunajská Streda. Výkonný riaditeľ klubu Jan Van Daele to oznámil na štvrtkovej tlačovej konferencii. DAC je momentálne v neúplnej tabuľke Niké ligy na treťom mieste, na európskej pôde vypadol v tomto ročníku prekvapivo už v 2. predkole Konferenčnej ligy s azerbajdžanským klubom Zira.



Škrtel viedol Slovensko ako kapitán v premiére na ME v roku 2016. "Sokoli" postúpili na tomto turnaji do osemfinále, čo je ich doterajšie maximum na vrcholovom podujatí. Bývalý stopér bol aj na MS 2010 v JAR, čo je doposiaľ jediný svetový šampionát, na ktorom štartovali Slováci. Reprezentačnú kariéru ukončil v októbri 2019 a so 104 duelmi v národnom drese je na piatom mieste historických tabuliek.



"V prvom rade som vďačný. Chcem sa poďakovať majiteľovi klubu aj výkonnému riaditeľovi za dôveru a šancu. Začína sa pre mňa nová etapa a verím, že tie skúsenosti, ktoré som nadobudol ako hráč, budem vedieť pretaviť do novej práce a novej pozície. Som rád, že táto šanca prišla a môžem sa vydať touto novou funkcionárskou cestou práve v tomto klube. Spravím všetko pre to, aby som nesklamal a naplnil svoju úlohu. aj ciele klubu," povedal na tlačovej konferencii Škrtel.



Na klubovej úrovni zanechal najväčšiu stopu v Liverpoole, kde strávil osem rokov. S "Reds" získal v sezóne 2011/12 ligový pohár. V ligovej súťaži triumfoval dvakrát, najprv so Zenitom Petrohrad (2007) a o trinásť rokov neskôr s Istanbulom Basaksehir. Na konci kariéry pôsobil v Spartaku, s ktorým získal pred dvoma rokmi Slovenský pohár po finálovom triumfe nad tradičným rivalom Slovanom Bratislava. Štyrikrát bol ocenený ako najlepší futbalista Slovenska (2007, 2008, 2011, 2012) a raz ako hráč sezóny v Liverpoole (2012).