OČAKÁVANÝ NÁVRAT: Škrtel sa stal športovým riaditeľom Spartaka Trnava

Trnava 10. marca (TASR) - Bývalý slovenský futbalový reprezentant Martin Škrtel sa vrátil do svojho bývalého tímu FC Spartak Trnava. V klube bude zastávať funkciu športového riaditeľa, na ktorej vlani mesiac pôsobil v Dunajskej Strede. "Andeli" to v pondelok potvrdili na sociálnej sieti.



Štyridsaťročný Škrtel sa v septembri dohodol na spolupráci s konkurenčnou DAC, no na základe vlastnej žiadosti vo funkcii v októbri skončil. O jeho príchode do Spartaka sa hovorilo po tom, ako klub na pondelok zvolal tlačovú konferenciu spojenú s predstavením novej posily manažérskeho tímu. "Je to veľmi príjemný pocit. Každý vie, aký mám vzťah k Spartaku. Tým, že som mohol hrávať za Spartak, tak som si splnil sen a predsavzatie. Pôsobiť za Spartak Trnava aj v inej funkcii je pre mňa česť a to, čo sa spomínalo po konci mojej aktívnej hráčskej kariéry sa dnes stalo realitou a som z toho šťastný. Urobím všetko pre to, aby veci, o ktorých sme rozprávali s prezidentom klubu, generálnym manažérom Martinom Hudecom alebo majiteľmi, som dokázal naplniť a celému klubu pomohol k naplneniu cieľov. Verím, že spolupráca bude prospešná pre všetky strany, bude nám prinášať radosť, prinesie radosť fanúšikom a budeme spoločne napredovať správnym smerom," citoval niekdajšieho stopéra oficiálny web Spartaka.



Prezident trnavského klubu Peter Macho je zo Škrtelovho návratu nadšený. "Martin Škrtel bol v mojich očiach hráč, ktorý dokázal na futbalových ihriskách veľa. Hral jednu z najlepších líg sveta. Vždy sa mi páčilo, ako sa vyjadroval o našom klube a hovoril o tom, že ak bude končiť kariéru, tak by ju chcel ukončiť u nás. Nakoniec sa to stalo a Martin sa stal hráčom Spartaka. Získal si srdcia mnohých alebo skoro všetkých fanúšikov. Ukázal, že by bol vhodný na túto funkciu po ľudskej aj charakterovej stránke. Niekto si predstavoval, že hneď po skončení kariéry Martin naskočí do Spartaka. Potreboval si ale trošku odfúknuť, pretože život profesionálneho hráča nie je jednoduchý. Teraz nastal ten správny čas, som rád, že sa to podarilo a vítame ho v klube," povedal Macho na tlačovej konferencii.



Škrtel viedol Slovensko ako kapitán v premiére na ME v roku 2016. "Sokoli" postúpili na tomto turnaji do osemfinále, ktoré na európskom šampionáte druhýkrát v histórii dosiahli na uplynulom turnaji v Nemecku. Bývalý stopér bol aj na MS 2010 v JAR, čo je doposiaľ jediný svetový šampionát, na ktorom štartovali Slováci. Reprezentačnú kariéru ukončil v októbri 2019 a so 104 duelmi v národnom drese je na piatom mieste historických tabuliek.



Na klubovej úrovni zanechal najväčšiu stopu v Liverpoole, kde strávil osem rokov. S "The Reds" získal v sezóne 2011/2012 ligový pohár. V ligovej súťaži triumfoval dvakrát, najprv so Zenitom Petrohrad (2007) a o trinásť rokov neskôr s Istanbulom Basaksehir. Na konci kariéry pôsobil práve v Spartaku, s ktorým získal pred dvoma rokmi Slovenský pohár po finálovom triumfe nad tradičným rivalom Slovanom Bratislava. Štyrikrát bol ocenený ako najlepší futbalista Slovenska (2007, 2008, 2011, 2012) a raz ako hráč sezóny v Liverpoole (2012).