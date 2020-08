Škrtelov Basaksehir prehral v Kodani, v štvrťfinále UEFA si nezahrá

Sumáre - 2. zápasy osemfinále Európskej ligy UEFA 2019/2020:



Kodaň



FC Kodaň - Istanbul Basaksehir 3:0 (1:0)



Góly: 4. a 52. Wind (druhý z 11 m), 62. Falk. Rozhodoval: Orsato (Tal.)



/prvý zápas 0:1, FC Kodaň postúpil do štvrťfinále/



(za hostí M. ŠKRTEL odohral celý zápas)







Kyjev



Šachtar Doneck - VfL Wolfsburg 3:0 (0:0)



Góly: 89. a 90.+3 Moraes, 90.+1 Solomon, ČK: 68. Chocholava - 70. Brooks. Rozhodovali: Kružliak - Hancko, Bednár (všetci SR)



/prvý zápas 2:1, Šachtar Doneck postúpil do štvrťfinále/





Bratislava 5. augusta (TASR) - Futbalisti Istanbulu Basaksehir v základnej zostave so slovenským stopérom Martinom Škrtelom si nezahrajú štvrťfinále Európskej ligy UEFA 2019/2020. Ešte v marci pred vypuknutím pandémie koronavírusu zvíťazil turecký šampión doma nad FC Kodaň 1:0, v stredajšej osemfinálovej odvete v dánskej metropole však o náskok prišiel a po prehre 0:3 v súťaži skončil.Kodaň sa s veľkou pravdepodobnosťou môže tešiť na konfrontáciu s Manchestrom United, ktorú odohrajú už na záverečnom turnaji na neutrálnej pôde v Nemecku. V ďalšom osemfinálovom súboji postúpil Šachtar Doneck cez VfL Wolfsburg. Ukrajinský majster po víťazstve 2:1 vonku zdolal bundesligistu doma 3:0, pričom všetky góly padli v závere stretnutia. Slovenský rozhodca Ivan Kružliak udelil až dve červené karty - v 68. minúte domácemu Davitovi Chocholavovi a o chvíľu poslal pod sprchy aj zadáka VfL Johna Brooksa.Hráči Kodane mali raketový vstup do odvety a už vo 4. minúte zmazali manko z prvého súboja. Varela našiel mäkkým centrom na malom vápne Wilda a proti jeho hlavičke z tesnej blízkosti nemal hosťujúci brankár šancu zasiahnuť - 1:0. V 13. minúte Günok podržal svoj tím, keď zneškodnil nebezpečný pokus Jensena. Hráči Basaksehiru si smerom dopredu začali viac veriť a v 40. minúte mohli vyrovnať. Crivelli si v šestnástke spracoval center, ale nezakončil presne a v nadstavenom čase neuspel z uhla Višča. V 52. minúte zahral vo vlastnom pokutovom území rukou Topal a Wind z jedenástky poslal loptu do opačnej strany, ako sa hodil brankár - 2:0. V 62. minúte poistil náskok Kodane Falk, hostia sa už nezmohli na odpoveď, hoci Viščova strela len tesne preletela nad brvnom.Wolfsburg vstupoval do odvety na Olympijskom štadióne v Kyjeve s imperatívom streliť minimálne dva góly, v úvode stretnutia sa však musel viac brániť a v 26. minúte ho zachránila žrď po strele Marlosa. Šachtar vytváral v útoku neustále hrozby, ale v koncovke sa jeho hráči viackrát unáhlili. Obraz hry sa po prestávke nezmenil, Wolfsburg bol jalový a domáci hrali s chuťou, ale ďalšie ich šance zostali nevyužité. Po hodine hry dali o sebe prvýkrát vedieť aj hostia, priamy kop Arnolda smerujúci pod brvno vyrazil Pjatov do bezpečia. Po vylúčeniach na oboch stranách nedokázal Wolfsburg zužitkovať väčší priestor na ihrisku na strelenie gólu. Naopak, v závere sa pod ťarchou vypadnutia úplne rozsypal a v rýchlom slede inkasoval tri góly, dva od najlepšieho hráča zápasu Juniora Moraesa.