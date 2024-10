Škrtel skončil vo funkcii športového riaditeľa v Dunajskej Strede

Dunajská Streda 24. októbra (TASR) - Martin Škrtel už nie je športový riaditeľ DAC Dunajská Streda. Ako informoval web DAC-u, bývalý reprezentant SR skončil vo funkcii na základe vlastnej žiadosti z osobných dôvodov.



Škrtel sa ujal funkcie len nedávno, v druhej polovici septembra. "Martinovi ďakujeme za prácu, ktorú pre náš klub odviedol a prajeme mu veľa úspechov v budúcnosti," napísal DAC.



Bývalý úspešný obranca viedol Slovensko ako kapitán v premiére na ME v roku 2016. "Sokoli" postúpili na tomto turnaji do osemfinále, čo je ich doterajšie maximum na vrcholovom podujatí. Bývalý stopér bol aj na MS 2010 v JAR, čo je doposiaľ jediný svetový šampionát, na ktorom štartovali Slováci. Reprezentačnú kariéru ukončil v októbri 2019 a so 104 duelmi v národnom drese je na piatom mieste historických tabuliek.