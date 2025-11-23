< sekcia Šport
Škrtel zažil úspešnú trénerskú premiéru: Veľké víťazstvo pre tím
Spartak si prišiel do Košíc napraviť chuť po prehre v Prešove (1:2) v predošlom kole a najmä ukázať, že trénerská zmena tímu pomohla.
Autor TASR
Košice 23. novembra (TASR) - Bývalý slovenský futbalista Martin Škrtel zažil úspešnú premiéru v pozícii hlavného trénera Spartaka Trnava. Jeho tím napriek nepriaznivému vývoju našiel cestu k víťazstvu a po víťaznom góle Erika Saba v nadstavenom čase triumfoval 2:1. Dočasný kormidelník Spartaka priznal, že tím nasmerovali k cennému triumfu najmä striedajúci hráči.
Spartak si prišiel do Košíc napraviť chuť po prehre v Prešove (1:2) v predošlom kole a najmä ukázať, že trénerská zmena tímu pomohla. V týždni pred zápasom v Košiciach odvolalo vedenie klubu Michala Ščasného, ktorého dočasne nahradil športový riaditeľ Škrtel. Ten mal k dispozícii pôvodný realizačný tím, v ktorom naďalej figurujú Patrik Durkáč, Mário Auxt, Adam Chorvát a Pavel Kamesh. Aj im Škrtel adresoval ďakovné slová: „Z klubového hľadiska je to pre nás veľké víťazstvo, keďže nemáme za sebou jednoduchý týždeň. Nebolo ľahké pripraviť mužstvo. Verím, že nás to odrazí do série výhier. Pre mňa osobne je to tiež cenné víťazstvo, keďže je to nová skúsenosť. Som vďačný chalanom z trénerského štábu, ktorí zostali pri mne a majú viac trénerských skúseností než ja. Majú veľkú zásluhu na príprave na zápas a aj na samotnom triumfe,“ uviedol Škrtel.
Duel sa pre Trnavu nevyvíjal ideálne. V prvom polčase nemala viac z hry než súper, naopak v 9. minúte si vydýchla, keď VAR odhalil tesný ofsajd po presnom zásahu domáceho Karla Miljaniča. Košičania išli do vedenia v úvode druhého polčasu zásluhou Mátyása Kovácsa a keď Roman Procházka v 83. nepremenil penaltu, vyzeralo to so Spartakom zle nedobre. „Roman zahráva penalty pravidelne a väčšinou ich premieňa. Také situácie patria k futbalu,“ povedal Škrtel o momente, ktorý mal napokon zásadný vplyv na výsledok. Lopta sa totiž po Procházkovej penalte odrazila od hornej žrde späť do hry, hostia si ju nenechali vziať a po strele kapitána Martina Mikoviča z hranice šestnástky vyrovnali - 1:1. V tom čase naberala snaha hostí na obrátkach a v nadstavenom čase ju po asistencii Luku Chorcheliho dokonal takisto striedajúci obranca Erik Sabo. „Niekedy nie sú dôležití hráči, ktorí začnú zápas, ale tí, ktorí ho dokončia. Tí, ktorí dnes naskočili, hrali veľmi dobre. Som rád, že aj oni prispeli k obratu a celkovo sa ukázalo to, čo sa snažíme budovať - tímovosť a nezlomnosť,“ tešilo Škrtela. Pre Saba to bol prvý gól v sezóne, ktorého sa dočkal symbolicky v deň 34. narodenín. „Krajší darček som si ani nemohol dať. Pred zápasom sme si povedali, že to určite nebude pekný futbal. Dôležitý je však konečný výsledok a tri body, takže s týmto môžeme byť spokojní. Košice hrali dobre v bloku a v prvom polčase boli nebezpečné. Druhý začali s gólom, no potom prišli naši striedajúci hráči, ktorí asi rozhodli zápas. Chvalabohu sme to otočili a môžeme byť šťastní, že berieme tri body,“ poznamenal Sabo.
Rezervy v hre tímu priznal aj Mikovič: „Herne to vôbec nebolo dobré, to si uvedomujeme. Neviem, čím to je. Možno tým, že sú mužstvá na nás pripravené. Po hernej stránke to nebolo dobré, ale o tri dni sa na to už nikto pýtať nebude.“
Trnavčania sa mohli v Košiciach tradične spoľahnúť aj na podporu svojich fanúšikov. Tí dávali o sebe vedieť po celý zápas, počas ktorého zareagovali na výkon hostí aj piskotom. „Na ich podporu sme zvyknutí a sme za ňu vďační. Zároveň si uvedomujeme, že sa s ňou nemôžeme zahrávať. Dnes vyjadrili svoju nespokojnosť a dá sa povedať, že bola opodstatnená. Mužstvo odpovedalo tak, že sa nezlomilo a strhlo víťazstvo na svoju stranu,“ dodal Škrtel.
Spartak si prišiel do Košíc napraviť chuť po prehre v Prešove (1:2) v predošlom kole a najmä ukázať, že trénerská zmena tímu pomohla. V týždni pred zápasom v Košiciach odvolalo vedenie klubu Michala Ščasného, ktorého dočasne nahradil športový riaditeľ Škrtel. Ten mal k dispozícii pôvodný realizačný tím, v ktorom naďalej figurujú Patrik Durkáč, Mário Auxt, Adam Chorvát a Pavel Kamesh. Aj im Škrtel adresoval ďakovné slová: „Z klubového hľadiska je to pre nás veľké víťazstvo, keďže nemáme za sebou jednoduchý týždeň. Nebolo ľahké pripraviť mužstvo. Verím, že nás to odrazí do série výhier. Pre mňa osobne je to tiež cenné víťazstvo, keďže je to nová skúsenosť. Som vďačný chalanom z trénerského štábu, ktorí zostali pri mne a majú viac trénerských skúseností než ja. Majú veľkú zásluhu na príprave na zápas a aj na samotnom triumfe,“ uviedol Škrtel.
Duel sa pre Trnavu nevyvíjal ideálne. V prvom polčase nemala viac z hry než súper, naopak v 9. minúte si vydýchla, keď VAR odhalil tesný ofsajd po presnom zásahu domáceho Karla Miljaniča. Košičania išli do vedenia v úvode druhého polčasu zásluhou Mátyása Kovácsa a keď Roman Procházka v 83. nepremenil penaltu, vyzeralo to so Spartakom zle nedobre. „Roman zahráva penalty pravidelne a väčšinou ich premieňa. Také situácie patria k futbalu,“ povedal Škrtel o momente, ktorý mal napokon zásadný vplyv na výsledok. Lopta sa totiž po Procházkovej penalte odrazila od hornej žrde späť do hry, hostia si ju nenechali vziať a po strele kapitána Martina Mikoviča z hranice šestnástky vyrovnali - 1:1. V tom čase naberala snaha hostí na obrátkach a v nadstavenom čase ju po asistencii Luku Chorcheliho dokonal takisto striedajúci obranca Erik Sabo. „Niekedy nie sú dôležití hráči, ktorí začnú zápas, ale tí, ktorí ho dokončia. Tí, ktorí dnes naskočili, hrali veľmi dobre. Som rád, že aj oni prispeli k obratu a celkovo sa ukázalo to, čo sa snažíme budovať - tímovosť a nezlomnosť,“ tešilo Škrtela. Pre Saba to bol prvý gól v sezóne, ktorého sa dočkal symbolicky v deň 34. narodenín. „Krajší darček som si ani nemohol dať. Pred zápasom sme si povedali, že to určite nebude pekný futbal. Dôležitý je však konečný výsledok a tri body, takže s týmto môžeme byť spokojní. Košice hrali dobre v bloku a v prvom polčase boli nebezpečné. Druhý začali s gólom, no potom prišli naši striedajúci hráči, ktorí asi rozhodli zápas. Chvalabohu sme to otočili a môžeme byť šťastní, že berieme tri body,“ poznamenal Sabo.
Rezervy v hre tímu priznal aj Mikovič: „Herne to vôbec nebolo dobré, to si uvedomujeme. Neviem, čím to je. Možno tým, že sú mužstvá na nás pripravené. Po hernej stránke to nebolo dobré, ale o tri dni sa na to už nikto pýtať nebude.“
Trnavčania sa mohli v Košiciach tradične spoľahnúť aj na podporu svojich fanúšikov. Tí dávali o sebe vedieť po celý zápas, počas ktorého zareagovali na výkon hostí aj piskotom. „Na ich podporu sme zvyknutí a sme za ňu vďační. Zároveň si uvedomujeme, že sa s ňou nemôžeme zahrávať. Dnes vyjadrili svoju nespokojnosť a dá sa povedať, že bola opodstatnená. Mužstvo odpovedalo tak, že sa nezlomilo a strhlo víťazstvo na svoju stranu,“ dodal Škrtel.