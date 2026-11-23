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Skubal podpísal s Mets kontrakt v rekordnej výške 450 miliónov USD
Zmluva prekonala celkovou výškou dvanásťročný kontrakt Jošinobua Jamamota s Los Angeles Dodgers na 325 miliónov, ktorý platí od roku 2024.
Autor TASR
New York 23. novembra (TASR) - Americký bejzbalista Tarik Skubal podpísal s New York Mets deväťročný kontrakt v rekordnej výške 450 miliónov dolárov. Agentúru AP o tom informoval anonymný zdroj oboznámený s rokovaniami.
Zmluva prekonala celkovou výškou dvanásťročný kontrakt Jošinobua Jamamota s Los Angeles Dodgers na 325 miliónov, ktorý platí od roku 2024. Skubal bol dvakrát účastníkom zápasu hviezd a v uplynulých štyroch sezónach nastúpil 88-krát ako štartujúci nadhadzovač. Zaznamenal 43 víťazstiev, 17 prehier a súperom dovolil v priemere 2,42 bodu na deväť zmien.
Zmluva prekonala celkovou výškou dvanásťročný kontrakt Jošinobua Jamamota s Los Angeles Dodgers na 325 miliónov, ktorý platí od roku 2024. Skubal bol dvakrát účastníkom zápasu hviezd a v uplynulých štyroch sezónach nastúpil 88-krát ako štartujúci nadhadzovač. Zaznamenal 43 víťazstiev, 17 prehier a súperom dovolil v priemere 2,42 bodu na deväť zmien.