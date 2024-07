Liptovský Mikuláš 7. júla (TASR) - Slovenský kajakár David Skubík skončil v semifinále kajak krosu na domácich majstrovstvách sveta juniorov a do 23 rokov v Liptovskom Mikuláši.



Skubík v ňom obsadil tretie miesto a neprebojoval sa do finálovej jazdy juniorov, v ktorej triumfoval Španiel Faust Clotet Juanmarti. Skubík bol v nedeľu najúspešnejší zo slovenských reprezentantov.



Z časoviek sa do vyraďovacích bojov dostali okrem neho iba ďalší štyria z jedenástky Slovákov na štarte. Junior Matyáš Kořínek sa prebojoval do štvrťfinále, juniorka Karolína Abrahámová a "23-kári" Ivana Chlebová a Filip Stanko skončili už vo svojich úvodných rozjazdách.