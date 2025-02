Skudra a Jass skončili na striedačke Liptovského Mikuláša

Liptovský Mikuláš 25. februára (TASR) - Lotyš Peteris Skudra už nie je tréner hokejistov HK 32 Liptovský Mikuláš. Spoločne s hlavným kormidelníkom opúšťa striedačku aj jeho krajan - asistent a zároveň generálny manažér klubu Maris Jass. Do konca extraligovej sezóny povedú A-tím Richard Stehlík, Martin Kriška a Juraj Halaj. O zmenách v realizačnom tím informoval v utorok klub na svojej oficiálnej webstránke.



Skudra sa v Mikuláši ujal kormidla 27. novembra 2024, keď vo funkcii nahradil Juraja Faitha. Pre Skudru išlo o prvý trénerský angažmán v slovenskej extralige. Bývalý brankár pôsobil počas hráčskej kariéry vo viacerých súťažiach, vyskúšal si aj NHL, v ktorej nastúpil v 150 zápasoch. Trénerskú dráhu začal ako kouč brankárov, neskôr viedol viaceré tímy v KHL. Pred Liptákmi trénoval tím Saryarka Karaganda v kazašskej lige.



Jass prišiel do L. Mikuláša v januári 2024, bolo to jeho prvé pôsobisko na manažérskej pozícii. "Za ich odvedenú prácu v našom klube im ďakujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšej trénerskej kariére," uviedol klub na svojom webe s tým, že už čoskoro predstaví trénerov, ktorí povedú tím v sezóne 2025/2026.



Liptáci si už dávnejšie zaistili extraligovú príslušnosť aj pre ďalší ročníka. Účasť v predkole play off je už len v rovine teórie, tri kolá pred koncom základnej časti strácajú z 11. priečky na desiaty Zvolen osem bodov. Vedenie klubu už boj o vyraďovačku dávnejšie vzdalo, pred pár dňami začalo s výpredajom hráčom, odišli brankár Evan Fitzpatrick s útočníkom Marlym Quinceom, po nich opustili tím aj Brendan Ranford a Daniel Vladimír Tkáč.