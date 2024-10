Skuhravý s Košicami naďalej víťazí, sebavedomie dodal aj Faškovi

Košice 6. októbra (TASR) - Tréner Roman Skuhravý zažíva úspešný vstup do novej trénerskej misie a pod jeho vedením sú futbalisti FC Košice zatiaľ stopercentní. V sobotňajšom zápase 10. kola Niké ligy si presvedčivým výkonom v prvom polčase vytvorili náskok, na ktorom sa v druhej polovici napokon nič nezmenilo a v neúplnej tabuľke poskočili do prvej šestky. Na triumfe 2:1 sa gólom podieľal aj stredopoliar Michal Faško, ktorý v lige skóroval po roku a po zápase priznal, že zdvihnúť sebavedomie mu pomohol aj tréner Skuhravý.



Nový kormidelník FC začal svoje pôsobenie "povinným" pohárovým víťazstvom v Stropkove 4:1, na ktoré jeho tím nadviazal ligovým triumfom 3:2 v Banskej Bystrici, pričom ho dosiahol napriek početnej nevýhode. Hernú, ale aj gólovú, fazónu Košičania potvrdzovali aj od úvodných minút zápasu s Ružomberkom. Faško skóroval už v 13. minúte, v 32. Szilárd Bokros zvýšil na 2:0 a to ešte medzitým VAR zrušil radosť Jannisa Niarchosa, ktorého gólu predchádzal faul.



Pútavé prvé dejstvo podčiarkla červená karta ružomberského obrancu Matúša Malého a gól Šimona Gabriela v nadstavenom čase, ktorý napokon uzavrel skóre. "Ten neuznaný gól Niarchosa nás trochu zabrzdil, ale hrali sme ďalej a mali sme aj šance. Škoda inkasovaného gólu v závere, no aj v druhom polčase mal Ružomberok šance skórovať. Myslím si, že sme celkovo hrali to, čo chcel od nás tréner. V druhom polčase sme to mohli uzavrieť na 3:1, ale to sa nám nepodarilo a strachovali sme sa až do konca," zhrnul Faško. Zaujímavosťou je, že Košičania v zápase s Ružomberkom okúsili rovnakú skúsenosť, akú pripravili v predošlom zápase Banskej Bystrici.



Vtedy strelili dva góly v čase, keď hrali oslabení, tentoraz sa počas košickej početnej výhody presadil Ružomberok, pričom domáci v nej už neskórovali. "Minule sme to zažili my, teraz Ružomberok. Potvrdilo sa, že aj tím, ktorý hrá v početnom oslabení, vie byť nebezpečný cez kontry. Klobúk dolu pred Ružomberčanmi za to, že to nevzdali a bojovali. Mali aj nebezpečné šance, no dokázali sme to vyriešiť. Dôležité je, že sme zvíťazili a verím, že v tom budeme pokračovať aj po reprezentačnej prestávke," poznamenal obranca Lukáš Fabiš.



Pod vedením Romana Skuhravého získal košický tím v dvoch zápasoch toľko bodov, čo s jeho predchodcom Gergelyom Gerim v ôsmich - šesť. Tri víťazné zápasy so skóre 9:4 sú sľubný začiatok košického trénera. "Zmena trénera priniesla nový vietor a prvky do hry. Stále sme však vo fáze, že si to ešte všetko musí sadnúť. Som však presvedčený, že to bude postupne vyzerať lepšie a lepšie," poznamenal Fabiš.



Aj podľa Faška sa herný prejav Košičanov zmenil k lepšiemu. "Nový tréner vidí futbal inak, než predošlí. Vidí ho podobne ako ja a to sa mi páči. Chce odo mňa to, čo mám najsilnejšie a nehľadá to, čo mi nejde. Takisto je to aj u iných hráčov. Tréner je tu s nami v podstate dva týždne aj s cestou a stále sa učíme. Teraz máme pred sebou reprezentačnú prestávku, počas ktorej dotrénujeme a doladíme čo treba. Verím, že nám vydrží forma," poznamenal Faško, ktorý skóroval prvýkrát od 1. októbra 2023, keď sa presadil na trávniku v Podbrezovej. "Je to skoro na deň presne. Ľudia z klubu a aj spoluhráči mi to veľmi priali. Opadlo to zo mňa, robil som všetko pre to, aby som to zlomil. Aj tréner mi dodal sebavedomie, mali sme pohovor. Vidí, čo vo mne je a ja sa budem snažiť splatiť mu dôveru," poznamenal Faško.



V zostave Košičanov chýbal útočník Žan Medved, ktorého vyradili zdravotné problémy. V zostave ho nahradil obranca Bokros, ktorý sa napokon aj zapísal do streleckej listiny a jeho gól sa ukázal ako víťazný. "Pôvodne som tam chcel dať Luisa Dos Santosa, ale ten má menšie zranenie a nechcel som riskovať. Bokros je z môjho pohľadu hráč, ktorý to odohrá na akejkoľvek pozícii. Klobúk dolu za to, ako sa popasoval s novou pozíciou," uviedol Skuhravý.



Košičania sa snažili o preloženie zápasu Slovenského pohára proti FC Petržalka, no ten sa napokon odohrá v pôvodnom termíne, teda v stredu 16. októbra. Vyplní im reprezentačnú prestávku, po ktorej sa v sobotu 19. októbra predstavia na ihrisku Michaloviec.