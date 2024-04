Skuhravý vyčítal mužstvu koncovku, Gašparíkovi vypadol ďalší hráč

Trnava 4. apríla (TASR) - Spartaka Trnava má za sebou prvý duel semifinále Slovnaft Cup-u s Podbrezovou. Zvíťazil tesne 1:0, čo pred odvetou necháva otvorené šance na postup pre oba kluby. Paradoxne, ani jeden z trénerov nebol po zápase spokojný. Domáci lodivod Michal Gašparík chcel najmä vzhľadom na veľké množstvo gólových šancí v prvom polčase vyššie víťazstvo, kouč hostí Roman Skuhravý vyčítal mužstvu koncovku i mentálne nastavenie z prvého polčasu.



"Musíme hrať s väčšou vášňou, to mi dnes chýbalo. Nevidel som na ihrisku sebavedomých hráčov, to je problém,“ zhodnotil prvý polčas Skuhravý. "Vieme, že s Trnavou môžeme hrať, máme pred nimi rešpekt, ale keď podáme výkon, akého sme schopní, sme ťažko brániteľní. Teraz je to o tom, aby sme to prelomili, smola v koncovke sa nás drží od začiatku jarnej časti. Je na nás, aby sme to zlomili,“ pridal kouč hostí.



V podobnom duchu hodnotil duel aj stopér Podbrezovej Mikuláš Bakaľa, ktorý v druhom polčase po rohovom kope nevyužil veľkú šancu na skórovanie, keď z päťky prestrelil bránku. "V Trnave sme vyhoreli aj v predošlých zápasoch, keď sme nezvládli prvé polčasy. Teraz sme v prvej štvrťhodine urobili zbytočné rohy a štandardky, po jednej z nich sme aj inkasovali. Bolo to z našej strany lacné, dá sa tomu predchádzať. Sme mladé mužstvo, musíme sa poučiť. Potom sme nabrali sebavedomie a ukázalo sa, že keď hráme svoj futbal, môžeme konkurovať aj Trnave a zdolať ju. V druhom polčase sme ukázali silu, musíme sa toho držať aj v odvete a potom môžeme byť úspešní,“ uviedol kapitán "železiarov".



Spartakovci sa museli v stretnutí zaobísť bez svojho najlepšieho strelca Michala Ďuriša. Skúseného útočníka skolila v noci pred zápasom choroba. Na hrote tak nastúpil netradične Erik Daniel. "Na taktickom tréningu sme sa chystali aj s Mišom Ďurišom, v noci mu ale vyskočila horúčka. Zrejme nejaký vírus. Rozhodli sme sa preto zaradiť na hrot Erika, ktorý je nábehmi podobnejší Mišovi viac než Tomáš Poznar, ktorý keby nastúpi, hrá najmä chrbtom k bráne. Stratili sme najlepšieho strelca, veľa asistencií, možno keby sme mali jeho, dáme dnes viac gólov. Je to už za nami, musíme sa sústrediť na odvetu,“ povedal Gašparík.



Spartaku pre zranenia chýbajú Lukáš Štetina, Ján Bernát, Jakub Paur a najnovšie rozšíri tento zoznam aj Roman Procházka. V závere zápasu musel striedať pre svalové problémy, tréner Gašparík očakáva, že vypadne na niekoľko týždňov, čo je pre neho škrt v zostave. "Z pohľadu defenzívy bol kľúčovým hráčom systému, ktorý teraz hráme. Aj vďaka nemu sme zo sedem zápasov vzadu udržali šesť núl,“ skonštatoval.



Procházka pritom na jeseň nepatril k stabilným členom základnej jedenástky, v jarnej časti ale ukázal značný výkonnostný progres. "Dal som mu dôveru, do zápasu s Banskou Bystricou naskočil veľmi dobre. Na ihrisku je spojítkom, ktoré sa až tak nedá vyhodnotiť cez čísla. Keď bol v zostave, fungovalo to, keď nehral, niečo nám chýbalo. Teraz sme tak prišli o momentálne kľúčového hráča,“ uviedol Gašparík. Procházka navyše zariadil aj víťazstvo nad Podbrezovou, jeho centrovaný priamy kop z ľavej strany skončil v sieti. "Keď kopeme štandardky blízko bránky, snažíme sa to točiť smerom na bránku, vždy to môže nejaký hráč tečovať, prípadne lopta prejde ako teraz,“ vravel Procházka a dodal: "Tešíme sa z víťazstva, rozdiel v skóre mohol byť vzhľadom na šance v prvom polčase výraznejší. Po zmene strán mala situácie aj Podbrezová, mali sme však dobré brejky, ktoré sme mohli lepšie zrealizovať. Škoda tesného ofsajdu pri góle. Víťazstvo je fajn, mohlo byť ale väčším rozdielom."



Odvetný duel semifinále Slovnaft Cup-u sa hrá v stredu 17. apríla o 18:00 v ZELPO aréne v Podbrezovej. V druhom semifinále je už v podstate rozhodnuté. Ružomberok vyhral v Lipanoch 5:0 a nemal by chýbať v košickom finále, ktoré je na programe 1. mája o 15:00.