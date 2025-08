Skuhravý vzal vypadnutie FC Košice na seba: „Výkon bez sebavedomia“

Košice 1. augusta (TASR) - O výkone bez sebavedomia a premárnenej príležitosti hovoril tréner Roman Skuhravý po vypadnutí FC Košice v 2. predkole Konferenčnej ligy. Jeho tím vo štvrtkovej odvete iba remizoval 1:1 s bieloruským tímom Neman Grodno, čo v súčte s prehrou 2:3 nestačilo na postup. Skúsený kormidelník vzal výkon svojho tímu aj výsledok na seba.



Košičania si mohli do odvety odniesť oveľa priaznivejší výsledok. Po štvrťhodine prvého duelu viedli na domácom trávniku 2:0, neskôr prehrávali 2:3 a v nadstavenom čase neskórovali z penalty. Tesné manko však pred odvetou v maďarskom Szegede nevnímali ako neprekonateľné, naopak, pred duelom bez divákov si verili. Napokon však práve absencia sebavedomia bola podľa trénera Romana Skuhravého jedným z kľúčových faktorov nerozhodného výsledku. „Ide to za mnou. Nebol som schopný pripraviť mužstvo, aby podalo štandardný výkon. Samozrejme, že gratulujem Grodnu k postupu, ale toto je premárnená príležitosť,“ konštatoval Skuhravý pre fckosice.sk.



Jeho tím túžil v odvete po rýchlom góle, no dôsledná defenzíva súpera mu ho nedovolila. Bezgólové skóre zmenil až v nadstavenom čase bieloruský stredopoliar Oleg Jevdokimov, ktorý hlavičkou zakončil výpad do otvorenej obrany Košíc. V tej chvíli už bolo o postupujúcom prakticky rozhodnuté a nič na tom nezmenila ani gólová odpoveď Michala Domika, ktorá prišla prakticky okamžite. Košičania už nepridali presný zásah, ktorý by posunul duel do predĺženia. „V oboch dueloch bolo veľa priestoru na to, aby sme rozhodli vo svoj prospech. Neviem, z akého dôvodu, ale v druhom zápase som videl mužstvo, ktoré sa bojí spraviť chybu. To vás, samozrejme, brzdí. Sklamaný môžem byť iba chvíľku. Dúfam, že tieto dva zápasy nám pomôžu do sezóny, ale s takýmto výkonom bez sebavedomia to môže trvať trochu dlhšie,“ konštatoval Skuhravý.



Pre jeho zverencov to bol tretí súťažný zápas v sezóne. Okrem duelov s Grodnom absolvovali aj neúspešný štart do Niké ligy, keď v Podbrezovej prehrali 1:3. Výsledky aj herný prejav tímu sú podľa kormidelníka odraz viacerých zmien v kádri, ktoré nastali počas leta. „Chvíľku trvá presvedčiť hráčov o tom, že je potrebné otáčať hru, mať dobré nastavenie, pohybom si pýtať loptu a nielen reagovať na to, keď tá situácia vznikne. Zvládli sme to v iných tímoch a zvládli sme to aj v minulej sezóne. Verím, že sa nám to podarí. Nechcem byť tvrdý, ale toto bolo bez sebavedomia. Cítim za to zodpovednosť. Chcem byť na seba náročný. Je to moja chyba, ja musím presvedčiť hráčov. To je úloha trénera. Cítim to ako premárnenú príležitosť. Rozhodne sa nebudem vyhovárať," konštatoval Skuhravý.



Košický tím bude mať počas najbližšieho víkendu zápasové voľno, keďže si pre povinnosti v Európe odložil ligový duel s Dunajskou Stredou. Najbližšie sa predstaví v nedeľu 10. augusta doma proti AS Trenčín.