Skupina fanúšikov Manchestru United odložila plánový protest

Fanúšik Manchestru United drží šál a fandí svojmu tímu pred futbalovým zápasom Premier League Summer Series medzi Bournemouthom a Manchestrom United v Chicagu, v stredu 30. júla 2025. Foto: TASR/AP

Ich protesty boli v minulosti namierené najmä proti rodine Glazerovcov, väčšinovým vlastníkom Manchestru United.

Autor TASR
Manchester 12. augusta (TASR) - Skupina fanúšikov futbalového Manchestru United pod názvom 1958 odložila plánovaný protest proti majiteľom klubu. Svoj nesúhlas s vedením mali prejaviť pred domácim stretnutím 1. kola Premier League proti Arsenalu (17. august).

Dôvodom je podľa oficiálneho vyjadrenia skupiny prieskum medzi priaznivcami, ktorý ukázal na rozdielne názory. Ich protesty boli v minulosti namierené najmä proti rodine Glazerovcov, väčšinovým vlastníkom Manchestru United. V uplynulom období však kritizujú fanúšikovia „červených diablov“ aj menšinového majiteľa Jima Ratcliffa. Anglický miliardár prebral kontrolu nad každodenným chodom klubu vo februári 2024. „Jim Ratcliff sa rozhodol spolupracovať s Glazerovcami. Podľa nášho názoru im pomáha zotrvať v štruktúrach klubu,“ vyhlásil podľa agentúry DPA jeden z členov 1958.

Po prieskume, na ktorom sa zúčastnilo celkovo 26.000 fanúšikov United, však zmenili názor a rozhodli sa protest odložiť. „Pri tak rozmanitej fanúšikovskej základni je náročné nájsť ten správny balans. Vzhľadom na súčasný stav a najmä po vykonanom prieskume je jasné, že neexistuje jednotný názor na fungovanie klubu. Fanúšikovia sú rozdelení a existuje riziko vyvolania konfliktov, čo by bolo z našej strany nezodpovedné,“ píše sa v stanovisku.
