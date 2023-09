Skupinová fáza finálového turnaja DC s Djokovičom, no bez Alcaraza

program skupinovej fázy finálového turnaja Davisovho pohára:



utorok 12. septembra:



A-skupina (Bologna)



Švédsko - Čile



B-skupina (Manchester)



Francúzsko - Švajčiarsko



C-skupina (Valencia)



Srbsko - Kórejská republika



D-skupina (Split)



Holandsko - Fínsko







streda 13. septembra:



A-skupina (Bologna)



Kanada - Taliansko



B-skupina (Manchester)



Austrália - Veľká Británia



C-skupina (Valencia)



Španielsko - Česko



D-skupina (Split)



Chorvátsko - USA







štvrtok 14. septembra:



A-skupina (Bologna)



Kanada - Švédsko



B-skupina (Manchester)



Austrália - Francúzsko



C-skupina (Valencia)



Česko - Kórejská republika



D-skupina (Split)



Holandsko - USA







piatok 15. septembra:



A-skupina (Bologna)



Taliansko - Čile



B-skupina (Manchester)



Veľká Británia - Švajčiarsko



C-skupina (Valencia)



Španielsko - Srbsko



D-skupina (Split)



Chorvátsko - Fínsko







sobota 16. septembra:



A-skupina (Bologna)



Kanada - Čile



B-skupina (Manchester)



Austrália - Švajčiarsko



C-skupina (Valencia)



Srbsko - Česko



D-skupina (Split)



USA - Fínsko







nedeľa 17. septembra:



A-skupina (Bologna)



Taliansko - Švédsko



B-skupina (Manchester)



Veľká Británia - Francúzsko



C-skupina (Valencia)



Španielsko - Kórejská republika



D-skupina (Split)



Chorvátsko - Holandsko



Bratislava 11. septembra (TASR) - V Bologni, Manchestri, vo Valencii a Splite v utorok odštartuje skupinová fáza finálového turnaja Davisovho pohára reprezentačných tenisových družstiev. Medzi elitnú osmičku, ktorá bude 21.-26. novembra v Malage bojovať o cennú trofej, postúpia dva najlepšie tímy z každej skupiny.V drese Srbska by sa mal objaviť aj čerstvý víťaz US Open Novak Djokovič, ktorý v noci na pondelok získal v New Yorku rekordný 24. grandslamový titul vo dvojhre. Španielom bude chýbať Carlos Alcaraz. Po semifinálovej prehre s Rusom Daniilom Medvedevom na US Open oznámil, že sa na podujatí nezúčastní, nahradí ho Albert Ramos Vinolas.V A-skupine v Bologni budú najväčšími favoritmi obhajcovia titulu Kanaďania a domáci Taliani vo svojom strede s Jannikom Sinnerom, víťazom turnaja Masters 1000 v Toronte. V úvodnom dueli skupiny nastúpia proti sebe Šv=dsko a Čile. V "béčku" v Manchestri sa okrem domácej Veľkej Británie predstavia Francúzsko, Švajčiarsko a Austrália.Španieli a Srbi majú najväčšie šance na postup z C-skupiny, v ktorej budú hrať aj Česko a Kórejská republika. Španielsky kapitán David Ferrer je presvedčený, že jeho tím uspeje vo Valencii aj napriek absencii Alcaraza.uviedol Ferrer pre oficiálnu webovú stránku súťaže.V D-skupine v Splite by mali o postup bojovať domáci Chorváti, Američania a Holanďania, prekvapiť budú chcieť Fíni. Holandsko sa prebojovalo do skupinovej fázy finálového turnaja vďaka februárovému víťazstvu 4:0 nad Slovenskom v Groningene. Slovákov čaká počas víkendu duel I. svetovej skupiny v Aténach proti Grécku na čele so svetovou päťkou Stefanosom Tsitsipasom.