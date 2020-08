Škvarková a Lomnický zhodne na 5. mieste na mítingu v Chorzówe

Chorzów 26. augusta (TASR) - Prekážkarka Stanislava Škvarková a kladivár Marcel Lomnický obsadili zhodne 5. miesto na 66. ročníku Memoriálu Janusza Kusociňského v poľskom Chorzówe. Bol to míting so strieborným štatútom seriálu World Continental Tour, informoval portál atletika.sk.



Škvarková skončila piata v behu na 100 m prekážok časom 13,47 sekundy. V osobnom rekorde 12,87 vyhrala prekvapujúco Sambová-Mayelová z Francúzska pred Poľkou Koleczekovou (12,99) a úradujúcou európskou šampiónkou Hermanovou z Bieloruska (13,02). "Po štarte sa mi podlomila noha a ako keby som zapadla do podrepu. Potom som súperky už len celý čas naháňala. Škoda premárnenej príležitosti, lebo v rozcvičke som sa cítila výborne,“ uviedla Škvarková pre oficiálny portál Slovenského atletického zväzu (SAZ).



Lomnický v prvom tohtoročnom medzinárodnom štarte dosiahol vo štvrtom pokuse 73,47 m. Za svojím sezónnym maximom z 1. kola ligy v Dubnici zaostal o 42 cm. “Cítil som sa dobre, vyšla mi aj rozcvička pred pretekmi, lenže potom som to začal kaziť. Súťaž, v ktorej sme hádzali spoločne so ženami, trvala dve hodiny, takže v záverečných hodoch mi už chýbali sily. Škoda, že mi nevyšli prvé tri pokusy,” povedal Lomnický. Kladivársku súťaž vyhral domáci majster Európy z Berlína 2018 Wojciech Nowicki výkonom 80,09 m.