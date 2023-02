SKVELÁ: Lopušanová oslávila 15.narodeniny 19 bodmi v ženskej extralige

Žilina 27. februára (TASR) - Slovenská hokejistka Nela Lopušanová si v zápase slovenskej extraligy žien proti Ice Dream Košice pripísala 19 kanadských bodov. Na víťazstve ženského tímu Vlci Žiliny 24:1 sa podieľala 10 gólmi a 9 asistenciami. Mimoriadnou bodovou žatvou sa prezentovala v deň svojich 15. narodenín. Informácie priniesla oficiálna webstránka Slovenského zväzu ľadového hokeja.



Najužitočnejšia hráčka MS žien do 18 rokov nastúpila v doterajšom priebehu ženskej extraligy do 8 zápasov, v ktorých nazbierala 49 kanadských bodov (28+21). Pred nedeľňajším duelom bolo jej maximum v jednom zápase sedem. V kanadskom bodovaní súťaže je na priebežnom 4. mieste, avšak jej konkurentky odohrali viac než dvojnásobný počet zápasov. S priemerom 6,13 bodu na zápas je suverénnou líderkou súťaže. V ročníku 2022/23 nastupuje aj v lige starších žiakov, resp. hráčov do 16 rokov. So 43 bodmi v 13 dueloch a priemerom 3,31 bodu na zápas patrí k najlepším.