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SKVELÁ PAŇKOVÁ: Triumfovala vo finále C1 vo Vaires-sur-Marne
Pre Paňkovú je to druhé víťazstvo v SP v kariére, z premiérového prvenstva sa tešila vlani v pražskej Troji rovnako v C1.
Autor TASR,aktualizované
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Vaires-sur-Marne 4. septembra (TASR) - Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková triumfovala v disciplíne C1 na podujatí 4. kola Svetového pohára. Na olympijskom kanáli vo francúzskom stredisku Vaires-sur-Marne sa tešila z víťazstva napriek dvom trestným sekundám s náskokom 1,74 s pred Evou Alinou Hočevarovou zo Slovinska. Druhá slovenská finalistka Soňa Stanovská obsadila 10. priečku (+16,88).
„Som veľmi šťastná, že sa mi podarilo vyhrať. Urobila som tam dve chyby, takže som si myslela, že ma môže ešte niekto predbehnúť, ale napokon to vyšlo. Myslím si, že veľmi dobre som zvládla bránky 14 a 15, ale pri bránkach 3 a 4 som išla dosť zle. Kombinácia bránok 9, 10 a 11 bola celkom zábavná, ale ostatné časti boli naozaj veľmi náročné,“ povedala do kamier Paňková, pre ktorú je to druhé víťazstvo v SP v kariére.
Z premiérového prvenstva sa 21-ročná Paňková tešila vlani v pražskej Troji rovnako v C1. V prebiehajúcej sezóne bola najlepšie šiesta v úvodnom kole seriálu v Tacene. V kvalifikácii vo Vaires-sur-Marne bola síce šiesta, ale vo finále už nenašla konkurentku. Na štvrtej bránke si pripísala dotyk, napriek tomu išla rýchlo, na všetkých medzičasoch bola vpredu a v cieli nadelila Hočevarovej takmer dve sekundy. „Dnes to boli bomby, naozaj,“ smiala sa neskôr Paňková vo vysielaní JOJ Šport. „Dala som do toho všetko a vyšlo to. Síce to bolo veľmi napínavé, najmä ten koniec, ale bude hymna. Musím povedať, že som sa cítila veľmi dobre. Trošku som urobila pár chybičiek, ale pocit bol dobrý. Vo finále som si dávala väčší pozor ako v kvalifikácii.“
Stanovská išla do finále z piatej priečky v kvalifikácii, ale záverečná jazda jej nevyšla podľa predstáv. Po dve trestné sekundy zaznamenala na 6., 10. a 19. bránke a so šiestimi celkovo sa zaradila na koniec prvej desiatky. Z trojice Sloveniek neuspela v kvalifikácii iba Emanuela Luknárová. Trať síce prešla bez dotyku s bránkou, no patrila jej až 16. priečka so stratou 7,85 s. Na prienik medzi elitnú dvanástku jej chýbali necelé dve sekundy.
Podujatie vo Francúzsku je druhým z deviatich v rámci olympijskej kvalifikácie do Los Angeles v roku 2028. Redukovaný rebríček sa uzavrie v októbri 2027, športovcom sa započíta päť najlepších výsledkov a miestenku získajú pre svoju krajinu, nie pre seba.
Záverečné kolo Svetového pohára sa pôjde 10.–13. septembra v španielskom La Seu d’Urgell a za umiestnenie sa budú prideľovať dvojnásobné body.
„Som veľmi šťastná, že sa mi podarilo vyhrať. Urobila som tam dve chyby, takže som si myslela, že ma môže ešte niekto predbehnúť, ale napokon to vyšlo. Myslím si, že veľmi dobre som zvládla bránky 14 a 15, ale pri bránkach 3 a 4 som išla dosť zle. Kombinácia bránok 9, 10 a 11 bola celkom zábavná, ale ostatné časti boli naozaj veľmi náročné,“ povedala do kamier Paňková, pre ktorú je to druhé víťazstvo v SP v kariére.
Z premiérového prvenstva sa 21-ročná Paňková tešila vlani v pražskej Troji rovnako v C1. V prebiehajúcej sezóne bola najlepšie šiesta v úvodnom kole seriálu v Tacene. V kvalifikácii vo Vaires-sur-Marne bola síce šiesta, ale vo finále už nenašla konkurentku. Na štvrtej bránke si pripísala dotyk, napriek tomu išla rýchlo, na všetkých medzičasoch bola vpredu a v cieli nadelila Hočevarovej takmer dve sekundy. „Dnes to boli bomby, naozaj,“ smiala sa neskôr Paňková vo vysielaní JOJ Šport. „Dala som do toho všetko a vyšlo to. Síce to bolo veľmi napínavé, najmä ten koniec, ale bude hymna. Musím povedať, že som sa cítila veľmi dobre. Trošku som urobila pár chybičiek, ale pocit bol dobrý. Vo finále som si dávala väčší pozor ako v kvalifikácii.“
Stanovská išla do finále z piatej priečky v kvalifikácii, ale záverečná jazda jej nevyšla podľa predstáv. Po dve trestné sekundy zaznamenala na 6., 10. a 19. bránke a so šiestimi celkovo sa zaradila na koniec prvej desiatky. Z trojice Sloveniek neuspela v kvalifikácii iba Emanuela Luknárová. Trať síce prešla bez dotyku s bránkou, no patrila jej až 16. priečka so stratou 7,85 s. Na prienik medzi elitnú dvanástku jej chýbali necelé dve sekundy.
Podujatie vo Francúzsku je druhým z deviatich v rámci olympijskej kvalifikácie do Los Angeles v roku 2028. Redukovaný rebríček sa uzavrie v októbri 2027, športovcom sa započíta päť najlepších výsledkov a miestenku získajú pre svoju krajinu, nie pre seba.
Záverečné kolo Svetového pohára sa pôjde 10.–13. septembra v španielskom La Seu d’Urgell a za umiestnenie sa budú prideľovať dvojnásobné body.