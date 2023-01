SKVELÁ PETRA: Vlhová vyhrala nočný slalom vo Flachau

Výsledky nočného slalomu SP žien vo Flachau:



1. Petra VLHOVÁ (SR) 1:51,95,

2. Mikaela Shiffrinová (USA) +0,43,

3. Lena Dürrová (Nem.) +0,85,

4. Wendy Holdenerová (Švajč.) +1,54,

5. Paula Moltzanová (USA) +2,15,

6. Katharina Liensbergerová (Rak.) +2,62,

7. Hanna Aronssonová Elfmanová (Švéd.) +2,74,

8. Jessica Hilzingerová (Nem.) +2,81,

9. Emma Aicherová (Nem.) +3,11,

10. Thea Louise Stjernesundová (Nór.) +3,17.



Celkové poradie SP (po 19 súťažiach):



1. Shiffrinová 1195,

2. VLHOVÁ 796,

3. Holdenerová 569,

4. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) 476,

5. Sofia Goggiová (Tal.) 470,

6. Marta Bassinová (Tal.) 460.



slalom (7):

1. Shiffrinová 605,

2. Holdenerová 470,

3. VLHOVÁ 460,

4. Anna Swennová-Larssonová (Švéd.) 320,

5. Dürrová 285, 6. Ana Buciková (Slovin.) 196.

Flachau 10. januára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová dosiahla prvé víťazstvo v prebiehajúcej sezóne. V utorňajšom nočnom slalome Svetového pohára vo Flachau triumfovala s náskokom 43 stotín pred Američankou Mikaelou Shiffrinovou. Tretia skončila so stratou 85 stotín Nemka Lena Dürrová.Vlhová slávila v rakúskom stredisku 27. víťazstvo v prestížnom seriáli a v historickom poradí žien sa posunula na 13. priečku, keď sa vyrovnala Nemke Marii Höflovej-Rieschovej. Preskočila dve legendy - Švajčiarku Michele Figiniovú a Slovinku Tinu Mazeovú, ktoré zhodne zaznamenali 26 prvenstiev v pretekoch SP. "," uviedla Vlhová v cieľových priestoroch.Pre olympijskú šampiónku v slalome je to prvý triumf v SP od 11. marca 2022, keď vyhrala obrovský slalom v Aare. Vo Flachau si vytvorila výbornú východiskovú pozíciu už po 1. kole, po ktorom sa usadila na čele o 17 stotín pred Shiffrinovou. Slovenka dokonale využila, že trať staval jej tréner Mauro Pini. So štartovým číslom 6 predviedla dynamickú jazdu a dobre zvládla aj časté zmeny rytmu. Na úvodných dvoch medzičasoch síce tesne zaostávala za Američankou, no po treťom už jazdila v zelených číslach a vedúcu priečku si udržala až do cieľa.," povedala v cieli Vlhová. Slovinka Ana Buciková chytila "špicara" a prvú jazdu nedokončila Ani Češka Martina Dubovská.V druhom kole dosiahla Vlhová druhý najlepší čas a pripísala si na konto tretí triumf vo Flachau, premožiteľku nenašla ani v rokoch 2019 a 2020. V celkovom poradí SP je druhá za Shiffrinovou, ktorá vedie aj priebežnú klasifikáciu slalomu. Vlhová stráca na druhú Švajčiarku Wendy Holdenerovú 10 bodov. Shiffrinová nevyužila šancu na rekordné 83. víťazstvo v SP, ktorým by sa na čele ženských historických tabuliek odpútala od krajanky Lindsey Vonnovej. "," priznala Shiffrinová. Po prvom kole tretia Chorvátka Zrinka Ljutičová vypadla v druhom kole už po niekoľkých bránkach.