SKVELÁ SPRÁVA: Chladoňová získala bronz na MS v cestných pretekoch

preteky junioriek (Uster - Zürich, 73,5 km):



1. Cat Fergusonová (V.Brit.) 1:54:48 min, 2. Paula Ostizová Tacová (Šp.), 3. Viktória CHLADOŇOVÁ (SR) obe rovnaký čas, ..., 24. Sofia UNGEROVÁ (SR) +4:27

Zürich 26. septembra (TASR) - Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala druhú medailu na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku v kategórii junioriek. Po striebre v utorkovej časovke si vo štvrtkových pretekoch s hromadným štartom vybojovala bronz. Sedemnásťročná reprezentantka režírovala druhú polovicu pretekov, postarala sa o rozhodujúci útok, ale v špurte trojice nestačila na Britku Cat Fergusonovú a Španielku Paulu Ostizovú Tacovú. Druhá Slovenka na štarte Sofia Ungerová skončila na 24. mieste s mankom 4:27 minúty.Organizátori pripravili 73,5 km dlhú kopcovitú trať z Usteru do Zürichu s približne 1000 výškovými metrami. Juniorkám komplikovalo preteky počasie, keďže celé dopoludnie husto pršalo a vozovka bola poriadne mokrá. Úvod bol rovinatý a pretekať sa začalo až po 30 km na strmom stúpaní na Binz (1,5 km, 9,1%). Tam zaútočili favoritky - víťazka časovky Fergusonová a Megan Arensová z Holandska. Postupne roztrhali pelotón, ktorý sa rozdelil na viacero skupiniek. Medzi ašpirantky na medailu patrila aj Chladoňová a mladá Slovenka svoju úlohu potvrdzovala. Po stúpaní a následných menších kopčekoch sa udržala v čelnej sedmičke. Ungerová sa do nej nezostala, ale bola v druhej skupine.Po zjazde na rovinu k Zürišskému jazeru sa obe skupiny na chvíľu spojili, no 24 km pred cieľom nasledovalo ďalšie prudké stúpanie na Witikon (1,4 km, 7,3%). V ňom zaútočila Chladoňová, po nej Arensová a s nimi sa opäť odtrhli najsilnejšie pretekárky. Na ďalšom kopčeku sa pokúsila odtrhnúť bronzová z časovky Imogen Wolffová (V.Brit.), no slovenská reprezentantka ukázala, že v kopcoch je veľmi silná a jej náskok stiahla. Chladoňová ďalej dirigovala tempo a v najťažšom úseku s 20-percentným sklonom opäť zabrala. Krok s ňou udržali iba Fergusonová a Španielka Ostizová Tacová a táto trojica si to rozdala o medaily. Strata druhej skupiny s Arensovou totiž rýchlo narástla na minútu.Nasledovali ešte dva menšie kopčeky, kde sa sedemnásťročná Slovenka pokúsila uniknúť papierovo silnejším šprintérkam, no stúpania už neboli také prudké a nepodarilo sa jej to. Trojica prišla do záverečných dvoch kilometrov pokope a dlho sa taktizovalo. Špurt odštartovala Ostizová Tacová až necelých 200 m pred páskou, lepšie nohy však mala Fergusonová, Chladoňová obsadila tretie miesto o milimetre za Španielkou." zhodnotila preteky Chladoňová.Mladá talentovaná Slovenka však opäť potvrdila skvelú formu v prebiehajúcej sezóne. Na ceste si v polovici septembra vybojovala v individuálnej časovke bronz na európskom šampionáte v Limburgu, v závere augusta sa tešila zo zlata na MS v horskej cyklistike v disciplíne cross country, na začiatku kalendárneho roka získala aj bronz na svetovom šampionáte v cyklokrose. Za svoje výkony si v úvode septembra vyslúžila trojročnú zmluvu s profesionálnym holandským tímom Visma-Lease a Bike. Skvelú formu ukázala aj Fergusonová, ktorá vyhrala časovku aj hromadné preteky junioriek a taktiež už má zmluvu s profi tímom Movistar.povedala v televíznom rozhovore víťazka.