SKVELÁ SPRÁVA: Paňková postúpila do finále, získala miestenku na OH

SP vo Vaires-sur-Marne - výsledky:



C1 - semifinále:



ženy:



1. Kimberley Woodsová (V. Brit.) 110,58 s (0), 2. Gabriela Satková (ČR) +0,28 (4), 3. Evy Leibfarthová (USA) +0,62 (0), 4. Zuzana PAŇKOVÁ +0,79 (2), 14. Soňa STANOVSKÁ (obe SR) +7,23 (0)

Vaires sur Marne 7. októbra (TASR) - Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková získala miestenku na budúcoročné olympijské hry v Paríži v disciplíne C1. Zaistila si ju postupom do finále na podujatí Svetového pohára vo francúzskom Vaires sur Marne. V internej nominácii zdolala Soňu Stanovskú, ktorá skončila v semifinále na 14. mieste.Paňková nezačala svoju jazdu dobre a spravila chybu hneď na druhej bránke. Zvolila však odvážnu prudkú jazdu a na olympijskom kanáli dosiahla štvrtý najlepší čas v semifinále. Na najrýchlejšiu Britku Kimberley Woodsovú stratila 0,79 stotín sekundy. Jazda nevyšla jej krajanke Stanovskej, ktorá síce neurobila žiadny dotyk, ale na postup jej chýbali viac ako tri sekundy. Osemnásťročná Paňková bola už pred pretekmi vo výhode, keďže mala desaťbodový náskok v internej nominácii na Stanovskú. Ďalšia Slovenka Emanuela Luknárová v tejto fáze neštartovala, v rozjazdách skončila na 33. pozícii.V Tokiu reprezentovala Slovensko v C1 Monika Škáchová a skončila deviata. Pre zranenie ramena sa však neprebojovala do reprezentácie pre rok 2023 a stratila tak možnosť zabojovať o svoju druhú účasť pod piatimi kruhmi. Ženská C1 mala v Japonsku premiéru, keď nahradila v olympijskom programe mužskú C2. V nej bratia Peter a Pavol Hochschornerovci získali najcennejšie kovy na troch OH za sebou (2000-2008). V brazílskom Riu de Janeiro (2016) pri olympijskej derniére triumfovali bratranci Ladislav a Peter Škantárovci.