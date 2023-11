SKVELÁ VLHOVÁ NA PÓDIU: V Killingtone vyhrala Shiffrinová

Killington 26. novembra (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová skončila na druhom mieste v nedeľňajšom slalome Svetového pohára v americkom Killingtone. Na domácu víťazku Mikaelu Shiffrinovú stratila 33 stotín sekundy. Američanka si pripísala jubilejný 90. triumf v prestížnom seriáli, čím zlepšila svoj rekord. Tretia bola Švajčiarka Wendy Holdenerová (+1,37).



Vlhová vyrovnala svoje maximum z Killingtonu, v tomto americkom stredisku obsadila druhú priečku piatykrát v kariére a pripísala si 69. pódium vo SP. Slovenka sa posunula na priebežné druhé miesto v bodovaní disciplíny a aj v celkovom poradí. Američanka svojím 55. triumfom v slalome potvrdila pozíciu líderky celkového poradia SP i priebežnej klasifikácie disciplíny.



Vlhová štartovala v prvom kole s číslom šesť a mala pomalší úvod ako Shiffrinová. Držala však rytmus a na druhom medzičase mala takmer rovnaký čas s Američankou. V strmine sa prezentovala svojím typickým agresívnym štýlom, ale v závere stratila a zaradila sa na tretie miesto. Domáca päťnásobná víťazka nastúpila s trojkou a od prvých bránok sa dostala do ideálneho tempa. Pred druhým medzičasom mala menšie zaváhanie, no predviedla silný záver a na Lenu Dürrovú získala dve desatiny. Nemka predviedla dynamickú jazdu, problémy jej urobili len terénne nerovnosti. Blízko k pódiu boli aj Holdenerová a Popovičová. Ďalšie pretekárky už výrazne zaostávali, šiesta domáca Paula Moltzanová mala manko 1,21 sekundy na svoju reprezentačnú kolegyňu. Jazda nevyšla Rakúšanke Katharine Liensbergerovej, ktorá vypadla. Slovenskej lyžiarke reprezentujúcej Česko Martine Dubovskej patrila siedma pozícia so stratou 1,26 s.



V druhom kole chcela zaútočiť z priebežnej štvrtej pozície Holdenerová. Švajčiarka mala veľký náskok pred dovtedajšou líderkou Martou Rossettiovou z Talianska. Postupne však stratila rytmus, točila sa až pod bránou, ale v cieli jej to stačilo na priebežné prvé miesto. Vlhová chytila rytmus od prvých bránok a dostala sa do správneho tempa. Bez zaváhania zvládla aj strmú časť a v cieli mala viac ako sekundový náskok nad Holdenerovou. Dürrová mala k dobru len deväť stotín a už na druhom medzičase bola v červených číslach. Nemka mala problémy v závere a nestačilo jej to ani na pódium. Shiffrinová išla dostatočne rýchlo, zabrala na strmine a dosiahla šieste víťazstvo v Killingtone.