Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 3. február 2026Meniny má Blažej
< sekcia Šport

SKVELÁ ŽILINA: V šestnásťfinále mládežníckej LM zdolala Liverpool 2:1

.
Na snímke zľava František Kóša (Žilina) a Josh Sonni-Lambie (Liverpool) bojujú o loptu v zápase šestnásťfinále mládežníckej Ligy majstrov (UEFA Youth League) vo futbale medzi MŠK Žilina - Liverpool FC v utorok 3. februára 2026 v Žiline. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Vypredaný žilinský štadión privítal svojich mladých hráčov mohutným aplauzom.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Žilina 3. februára (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina postúpili do osemfinále mládežníckej Ligy majstrov. V šestnásťfinále zdolali na domácej pôde FC Liverpool 2:1.

Vypredaný žilinský štadión privítal svojich mladých hráčov mohutným aplauzom, no už v 4. minúte divákov schladil Morrison, ktorý prenikol do šestnástky MŠK po pravej strane a krížnou strelou otvoril skóre zápasu. Žilinčania sa zakrátko otriasli a herne sa súperovi bez problémov minimálne vyrovnali. Tlak mladíkov spod Dubňa gradoval v druhej polovici polčasu, zaslúžená odmena prišla v 36. minúte, kedy presný volej Fabiana Bzdyla zapadol do Misciurovej siete.

Druhý polčas otvorili šancou hostia, krížna strela v podaní Kone-Doherty poriadne vystrašila štadión. Žilinčania sa opäť dostávali postupne do tempa, v 55. minúte krížna strela aktívneho Kóšu opečiatkovala ľavú žrď bránky hostí a následná strela Bzdyla skončila v náruči Misciura. Veľká chvíľa Františka Kóšu však prišla v 65. minúte, kedy sa žilinský ofenzívny klenot predral cez dvojicu stopérov Liverpoolu a sám zoči-voči brankárovi nezaváhal. Hostia následne otvorili hru, ale cez organizovanú žilinskú obranu sa nedokázali presadiť. Mladí Žilinčania sa tak po heroickom výkone tešili z výhry 2:1 a postupu medzi 16 najlepších tímov starého kontinentu.

šestnásťfinále mládežníckej Ligy majstrov:

MŠK Žilina - FC Liverpool 2:1 (1:1).

Góly: 36. Bzdyl, 65. Kóša - 4. Morrison. ŽK: Murray-Holme, Esdaille (obaja FCL). Rozhodovali: Redder - Yurdakul, Risum (všetci DEN). 10572 divákov.

Zostavy:

MŠK Žilina:

Jokl - Pališčák, Pavlík, Okál (C) - Bortoli, Bzdyl, Václavek (79. Barčík), Staník - Baleja, Gučík (74. D. Kmeť), Kóša (90+1. Pecsuk).

FC Liverpool:

Misciur - Ayman, Airoboma (70. Cisse), Nallo (C) (85. Clarke), Esdaille - Murray-Holme (66. Abe), Upton - Kone-Doherty, Sonni-Lambie, Morrison - Wright.
.

Neprehliadnite

Prezident prijal poverovacie listiny od veľvyslancov Ruska a Izraela

Slovenských lyžiarov vo Švajčiarsku zasypala lavína, jeden zomrel

Zraz hokejistov pred ZOH26 bez Hlavaja, Gernáta a Ružičku, cieľ Top8

KYSEĽ: Univerzitný hokej chceme zlepšovať, Česi sú Amerikou v prášku