SKVELÁ ŽILINA: V šestnásťfinále mládežníckej LM zdolala Liverpool 2:1
Vypredaný žilinský štadión privítal svojich mladých hráčov mohutným aplauzom.
Autor TASR,aktualizované
Žilina 3. februára (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina postúpili do osemfinále mládežníckej Ligy majstrov. V šestnásťfinále zdolali na domácej pôde FC Liverpool 2:1.
Vypredaný žilinský štadión privítal svojich mladých hráčov mohutným aplauzom, no už v 4. minúte divákov schladil Morrison, ktorý prenikol do šestnástky MŠK po pravej strane a krížnou strelou otvoril skóre zápasu. Žilinčania sa zakrátko otriasli a herne sa súperovi bez problémov minimálne vyrovnali. Tlak mladíkov spod Dubňa gradoval v druhej polovici polčasu, zaslúžená odmena prišla v 36. minúte, kedy presný volej Fabiana Bzdyla zapadol do Misciurovej siete.
Druhý polčas otvorili šancou hostia, krížna strela v podaní Kone-Doherty poriadne vystrašila štadión. Žilinčania sa opäť dostávali postupne do tempa, v 55. minúte krížna strela aktívneho Kóšu opečiatkovala ľavú žrď bránky hostí a následná strela Bzdyla skončila v náruči Misciura. Veľká chvíľa Františka Kóšu však prišla v 65. minúte, kedy sa žilinský ofenzívny klenot predral cez dvojicu stopérov Liverpoolu a sám zoči-voči brankárovi nezaváhal. Hostia následne otvorili hru, ale cez organizovanú žilinskú obranu sa nedokázali presadiť. Mladí Žilinčania sa tak po heroickom výkone tešili z výhry 2:1 a postupu medzi 16 najlepších tímov starého kontinentu.
šestnásťfinále mládežníckej Ligy majstrov:
MŠK Žilina - FC Liverpool 2:1 (1:1).
Góly: 36. Bzdyl, 65. Kóša - 4. Morrison. ŽK: Murray-Holme, Esdaille (obaja FCL). Rozhodovali: Redder - Yurdakul, Risum (všetci DEN). 10572 divákov.
Zostavy:
MŠK Žilina:
Jokl - Pališčák, Pavlík, Okál (C) - Bortoli, Bzdyl, Václavek (79. Barčík), Staník - Baleja, Gučík (74. D. Kmeť), Kóša (90+1. Pecsuk).
FC Liverpool:
Misciur - Ayman, Airoboma (70. Cisse), Nallo (C) (85. Clarke), Esdaille - Murray-Holme (66. Abe), Upton - Kone-Doherty, Sonni-Lambie, Morrison - Wright.
