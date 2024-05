Skvelé správy. Džudista Fízeľ bude štartovať na OH v Paríži

Bratislava 24. mája (TASR) - Slovenský džudista Marius Fízeľ bude štartovať na olympijských hrách v Paríži. Slovensko tak bude mať zástupcu v džude pod piatimi olympijskými kruhmi prvýkrát od roku 2012.



Fízeľovi patrí v rebríčku Svetovej džudistickej federácie (IJF) 16. miesto vo svojej kategórii nad 100 kg so ziskom 3313 bodov, čo mu zaručuje účasť v Paríži na meno. Zoznam účastníkov OH 2024 by IJF mala zverejniť 25. júna, malo by však už ísť iba o formalitu, keďže po majstrovstvách sveta v Abú Zabí už nie je v kalendári žiadne významné podujatie. "Potvrdenie účasti na OH v Paríži ma veľmi potešilo. Som poctený tým, že môžem reprezentovať krajinu pod piatimi kruhmi," povedal Fízeľ podľa tlačovej správy jeho klubu VŠC Dukla Banská Bystrica, ktorý v piatok informáciu o účasti slovenského džudistu pod piatimi kruhmi potvrdil.



Dvadsaťpäťročný džudista si účasť v Paríži vybojoval predovšetkým zásluhou zisku bronzovej medaily na aprílových ME v Záhrebe a 7. miesta v piatok na MS v Abú Zabí. "Siedme miesto na MS nás veľmi teší. Svojimi výkonmi sa na posledných kvalifikačných podujatiach zaradil medzi svetovú špičku. Zisk olympijskej miestenky je veľkým úspechom pre slovenské džudo," vyjadril spokojnosť tréner Ján Gregor.



Fízeľ bude nástupcom Milana Randla, ktorý slovenské džudo reprezentoval pod piatimi kruhmi naposledy a to v Londýne 2012. Z džudistov sa v ére samostatnosti na olympiáde predstavili aj Semir Pepic (1996, 2004, 2008), Marek Matuszek (1996, 2000), Zoltán Pálkovács (2004, 2008) a predovšetkým Jozef Krnáč, ktorý v Aténach 2004 vybojoval striebro v kategórii do 66 kg. "Tešíme sa, že Marius získal pre Slovensko olympijskú miestenku. Svojimi kvalitnými výsledkami počas celého náročného olympijského kvalifikačného cyklu si to absolútne zaslúži. Ukázala sa systematická práca tréningových skupín džuda vo VŠC DUKLA a opodstatnenosť investícií do športovej infraštruktúry určených pre džudo," uviedol riaditeľ VŠC Dukla Matej Tóth.