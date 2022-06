SKVELÉ SPRÁVY: Molčan postúpil už do 3. kola dvojhry Wimbledonu

muži - dvojhra - 2. kolo:



Alex MOLČAN (SR) - Marcos Giron (USA) 6:3, 6:2, 6:4

Wimbledon 30. júna (TASR) - Slovenský tenista Alex Molčan sa prebojoval už do 3. kola wimbledonskej dvojhry. V druhom kole zdolal Američana Marcosa Girona hladko 6:3, 6:2, 6:4. Jeho ďalším súperom bude v sobotu jedenásty nasadený Gironov krajan Taylor Fritz. Molčan na tráve All England Clubu vyrovnal svoje grandslamové maximum z vlaňajšieho US Open.Najlepší slovenský singlista v úvodnom geme stratil vlastné podanie, hneď vzápätí však kontroval rebrejkom a dostal sa na koňa. Za stavu 3:2 opäť zobral Gironovi servis a prvý set získal vo svoj prospech. Molčan výborne returnoval, hral variabilne, vo výmenách dokázal Girona rozbehať. Na jeho konto pribúdali winnery z forhendu i bekhendu, vychádzali mu aj stopbaly.V druhom dejstve si Molčan po dvoch brejkoch vybudoval rozhodujúci náskok 4:0. Zverenec trénerov Mariána Vajdu a Karola Becka diktoval tempo, robil minimum nevynútených chýb. V treťom sete rýchlo odskočil Gironovi na 2:0 a prvý vzájomný zápas s Američanom už s prehľadom dotiahol do úspešného konca. Molčan štartuje v hlavnej súťaži Wimbledonu prvýkrát, v úvodnom kole vyradil v štyroch setoch Španiela Pedra Martineza.